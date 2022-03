Jede Blutspende zählt! Jetzt erst recht ...

Die hohen Corona-Infektionszahlen in der Bevölkerung machen sich momentan auch in der Blutspendezentrale des Klinikums bemerkbar. Zwischenzeitlich besteht ein Versorgungsengpass für Blutkonserven insbesondere der Blutgruppe 0. Das Team der Blutspendezentrale am Städtischen Klinikum Karlsruhe bittet deshalb im Namen der Patient*innen, Blut zu spenden, sofern man in den letzten vier Wochen gesund war.„Leider hinterlässt die Corona-Pandemie auch bei uns in der Blutspende ihre Spuren, weil viele regelmäßige Spender erkrankt sind“, bedauert PD Dr. Andreas Ruf, Ärztlicher Leiter der Abteilung für Transfusionsmedizin und Hämostaseologie am Klinikum. „Wir möchten daher möglichst viele Menschen ermutigen, die vielleicht noch nie oder schon lange nicht mehr Blut gespendet haben zur Blutspende zu kommen. Und wir möchten allen Spender*innen herzlich danken, die mit ihrem kurzentschlossenen Engagement in dieser Engpasssituation dabei helfen, Leben zu retten."Termine können bequem und einfach online gebucht werden über www.Blutspendetermine-Karlsruhe.de oder telefonisch unter 0721 974-1720. Die Blutspendezentrale des Klinikums ist von Montag bis Freitag geöffnet.Der Eingang zur Blutspendezentrale liegt direkt neben dem Parkhaus in der Knielinger Allee, in dem Blutspender kostenlos parken. Auch die Straßenbahnhaltestelle „Knielinger Allee“ ist ganz in der Nähe. Den Weg zu uns finden Sie im Lageplan (PDF, 623 kB) Auch mit Blick auf ihre eigene Gesundheit profitieren Blutspender*innen im Zuge der Spende von der standardmäßigen Untersuchung ihres Blutes. „Wir überprüfen unter anderem die Zahl der Blutzellen und testen auf Infektionskrankheiten wie z.B. Hepatitis B, C und E sowie HIV. Einmal pro Jahr werden außerdem Blutzucker, Cholesterin, Leber- und Nierenwerte sowie Harnsäure gecheckt“, hebt Ruf potentielle Vorteile hervor.