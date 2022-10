Informationstag zu Brust- und Genitalkrebs

Viele Krebsbehandlungen sind heutzutage gut behandelbar. Um betroffene Patientinnen und Angehörige über die neuesten Behandlungs-und Therapieformen zu informieren, veranstalten die zertifizierten Krebszentren der Frauenklinik auch in diesem Jahr wieder einen Patiententag.Dabei besteht die Möglichkeit, Fragen an die Expertinnen und Experten der Klinik zu stellen und sich ein Bild von den verschiedenen Therapie- und Unterstützungsmöglichkeiten bei einer Krebserkrankung zu verschaffen.Die Veranstaltung findet aufgrund der aktuellen Corona Lage erneut virtuell via Zoom statt. Moderiert wird der Infotag von Prof. Dr. Andreas Müller, Leiter des gynäkologischen Krebszentrums und Direktor der Frauenklinik sowie Dr. Antonia Ruf-Dördelmann, Leiterin des Brustzentrums am Klinikum Karlsruhe.Die niedergelassene Frauenärztin, Dr. Anette Schäfer-Hasch, zeigt mit der Mind-Body-Medizin Optionen zur Resilienz und Gesundheitsvorsorge für Betroffene auf.Welche Reha- und Kurprogramme es für krebskranke Mütter und Kinder gibt, stellen Maitreya Gipser und Isabel Haag von der Rexrodt von Fircks Stiftung vor.Welche neuen Therapiemöglichkeiten es beim Mammakarzinom gibt, stellt Dr. Laura Boosz, Oberärztin der Frauenklinik am Klinikum Karlsruhe vor.Abschießend berichtet Klinikdirektor Müller Neues aus der Arbeitsgemeinschaft für Integrative Medizin in der Onkologie.Der Informationstag findet am Freitag,über Zoom statt.Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung per E-Mail unter frauenklinik@klinikum-karlsruhe.de möglich. Anmeldeschluss ist am 09.11.2022.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen intensiven Austausch mit Ihnen!