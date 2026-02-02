Informationstag rund um Krebs

Der Onkologische Schwerpunkt Karlsruhe und die Psychosozialen Krebsberatungsstellen Mittlerer Oberrhein der AWO laden am 8. Februar ein zum Karlsruher Patiententag – Tag der offenen Tür.



Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 500.000 Menschen an Krebs. Mit ihren Tumorzen-tren arbeiten das Städtische Klinikum Karlsruhe und die ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe im Onkologischen Schwerpunkt Karlsruhe (OSP) eng zusammen. Die Kliniken stehen für eine umfassende Versorgung von Menschen mit Krebserkrankungen in der Region auf höchstem wissenschaftlichen Niveau.



Die Psychosozialen Krebsberatungsstellen Mittlerer Oberrhein der AWO sind ein sehr wichtiger Partner des OSP und bieten ein vielfältiges und kostenloses Beratungsangebot rund um das Thema Krebs an.



Anlässlich des Weltkrebstages laden der OSP und die Psychosozialen Krebsberatungsstellen am 8. Februar zum Tag der offenen Tür ein. Interessierte erwartet ein abwechslungsreiches, informatives Programm.



Prof. Dr. Christian Meyer zum Büschenfelde, Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Immunologie und Palliativmedizin der ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe, beleuchtet in seinem Vortrag die Krebserkrankung vom Symptom bis zur Diagnose.



Sandra Buchenberger, Ernährungswissenschaftlerin am Clinical Cancer Center – Tumorzentrum Karlsruhe des Städtischen Klinikums Karlsruhe, erklärt, welche Rolle Essen als Kraftquelle in der modernen onkologischen Therapie spielt.



Beide Referenten stehen nach ihren Vorträgen für Fragen zur Verfügung.



Abgerundet wird das Programm durch verschiedene Beratungs- und Unterstützungsangebote der Selbsthilfegruppen sowie einen Rundgang durch die Psychosoziale Beratungsstelle in Karlsruhe.



Los geht es am Sonntag, 8. Februar, um 13.30 Uhr in der Kaiserstraße 160 bis 162 in Karlsruhe. Interessierte sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung ist kostenfrei.

