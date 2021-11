Informationstag Brust- und Genitalkrebs

Häufig sind Krebserkrankungen heute heilbar. Der Verlauf und das persönliche Erleben während der Erkrankung sowie der Umgang mit der Belastungssituation sind aber immer individuell verschieden.Auch in diesem Jahr veranstalten die zertifizierten gynäkologischen Krebszentren des Klinikums Karlsruhe wieder einen Patiententag. Für betroffene Frauen, Angehörige, Freunde oder Interessierte ist dieser Tag eine gute Möglichkeit, sich über aktuelle Therapien zu informieren oder mit anderen Betroffenen auszutauschen. Außerdem können Fragen an die Experten persönlich gestellt werden.Informierte Patientinnen und Angehörige gehen erfahrungsgemäß offener mit der Krebserkrankung um und wollen sich aktiv und eigenverantwortlich an der Behandlung beteiligen.Moderiert wird die Veranstaltung von Prof. Dr. Andreas Müller, Leiter des gynäkologischen Krebszentrums, und Dr. Antonia Ruf-Dördelmann, Leiterin des Brustzentrums. Nach der Begrüßung folgt ein Impulsvortrag zum Thema Ernährung. Danach sind weitere Vorträge zu Themen wie Fasten, ausleitenden Verfahren oder Sport und Bewegung geplant.Der diesjährige Informationstag findet am Freitag, den 12.11.2021 von 15:00-17:30 Uhr statt. Aufgrund der anhaltenden Covid 19 Situation wird der Patiententag als Zoom Veranstaltung durchgeführt. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung über die nachfolgende E-Mail möglich: frauenklinik@klinikum-karlsruhe.de . Anmeldeschluss ist der 10. November.