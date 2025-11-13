Infoabend „Weltpankreaskrebstag 2025“ am Klinikum Karlsruhe
Jahr für Jahr erkranken in Deutschland rund 21.000 Menschen an Bauchspeicheldrüsenkrebs, fachsprachlich Pankreaskarzinom genannt. Diese Krebssorte ist nicht nur sehr aggressiv – sie nimmt weltweit zu. Experten gehen davon aus, dass der Bauchspeicheldrüsenkrebs 2030 die weltweit zweithäufigste krebsbedingte Todesursache sein wird.
„Jeden Tag stellen wir uns diesem Krankheitsbild gemeinsam erneut, um für unsere Patientinnen und Patienten das beste Therapieergebnis herauszuholen“, sagt Prof. Dr. Jochen Gaedcke, Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Der Chirurg ist seit vielen Jahren spezialisiert auf die Behandlung des Bauchspeicheldrüsenkrebses.
„Dafür beraten wir jeden Fall interdisziplinär im Tumorboard in einer engen Zusammenarbeit innerhalb des ClinicalCancerCenter (CCC) des Klinikums Karlsruhe: Die Teams der Viszeralchirurgie, der Gastroenterologie, Radiologie, Pathologie und der Onkologie beraten gemeinsam das optimale Vorgehen. Das Pankreaszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe ist seit 2024 von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziert. Neben der klinischen Behandlung spielt hinsichtlich der Lebensqualität der Betroffenen auch die richtige Ernährung eine bedeutende Rolle.
Vor diesem Hintergrund laden die Pankreaskrebs-Spezialisten des Klinikums Karlsruhe am Donnerstag, 20. November, ab 16.30 Uhr zum Weltpankreaskrebstag 2025 ein. Neben Prof. Dr. Gaedcke sowie Prof. Dr. Liebwin Goßner, Direktor der Medizinischen Klinik II mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, Hepatologie und Diabetologie, tragen weitere Expertinnen und Experten u.a. zu den Themen Diabetes und Ernährung vor. Anschließend gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Die Veranstaltung findet im Veranstaltungszentrum Haus R statt. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Eingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Hier finden Sie weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan.
Die Veranstaltung ist kostenfrei und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.