Hochschultag weckt großes Interesse bei den Pflegefachkräften im Klinikum Karlsruhe

Der Pflegeberuf bietet eine Vielfalt an beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten – und das Angebot wächst kontinuierlich. Bereits mit dem Ende der Ausbildung, aber auch im Laufe des Berufslebens eröffnen sich immer wieder neue Karrierechancen, die zunehmend mit einem Hochschulstudium verknüpft sind.



Am Donnerstag konnten sich Auszubildende in der Pflege sowie examinierte Pflegekräfte beim Hochschultag am Städtischen Klinikum Karlsruhe ein genaues Bild von diesen beruflichen Möglichkeiten und Perspektiven machen. Zahlreiche Nachwuchs- und Fachkräfte nutzen diese Gelegenheit, um mit Vertreterinnen und Vertretern von Hochschulen sowie akademisch qualifizierten Fachkräften aus dem Klinikum Karlsruhe ins Gespräch zu kommen.



So präsentierte Pflegedirektorin Elvira Schneider den aktuellen Stand des Akademisierungskonzepts des Klinikums Karlsruhe für den Pflege- und Funktionsdienst, das zusätzliche Karriereoptionen geschaffen hat und mehr Fachpersonal für den spannenden Pflegeberuf begeistert.



Ein Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf der Praxis: Fünf Hochschulabsolventinnen und -absolventen des Klinikums Karlsruhe präsentieren ihre Abschlussarbeiten, die unter anderem die erfolgreiche Personalführung in Krisen, den generationsübergreifenden digitalen Wissenstransfer in der Pflege und die Veränderungen in der Zusammensetzung von Pflegeteams aus Personen mit verschiedenen Fähigkeiten und Bildungsabschlüssen untersuchten. Zum Abschluss diskutierten Fachleute auf dem Podium, warum die Akademisierung in der Pflege ein notwendiger Schritt in die Zukunft ist.



„Der Hochschultag war auch dieses Jahr ein voller Erfolg“, freute sich Pflegedirektorin Schneider. „Die Zahl der Teilnehmenden, aber auch die vielen interessanten Gespräche bestärken uns in unserem Ziel, die Pflege am Klinikum Karlsruhe weiter in Richtung Akademisierung zu öffnen.“

