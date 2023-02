Hilfe und Orientierung für Patientinnen und Patienten

Klinikum Karlsruhe erfüllt erneut alle Kriterien für ein selbsthilfefreundliches Krankenhaus

Das Städtische Klinikum Karlsruhe ist erneut als selbsthilfefreundliches Krankenhaus ausgezeichnet worden. Das Netzwerk „Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen" verlängerte das Zertifikat jetzt bis zum Januar 2026. Dieses bescheinigt dem Klinikum Karlsruhe, dass es bestimmte Qualitätskriterien zur Selbsthilfefreundlichkeit umsetzt.



„Ich freue mich, dass wir erneut erfolgreich als ‚Selbsthilfefreundliches Krankenhaus‘ zertifiziert worden sind“, betont Elvira Schneider, Pflegedirektorin und Selbsthilfebeauftragte im Klinikum. „Dies zeigt die seit Jahren gute und enge Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen und Fördervereinen, die im partnerschaftlichen und regelmäßigen Austausch gelebt wird.“



Zu den acht Qualitätskriterien gehört beispielweise, dass den Selbsthilfegruppen im Klinikum Karlsruhe Räume, Infrastruktur und Präsentationsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Außerdem weist das Klinikum Patientinnen, Patienten und ihre Angehörigen strukturiert und persönlich auf die Angebote der Selbsthilfegruppen hin. Darüber hinaus unterstützt das Klinikum Karlsruhe die Gruppen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit.



„Wir freuen uns sehr über die Rezertifizierung des Klinikums als Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“, bekräftigt Tanja Henkenhaf vom Selbsthilfebüro Karlsruhe. „Im Rahmen des Qualitätszirkels werden wir auch in Zukunft tatkräftig mit dem Klinikum zusammenarbeiten.“



In den regelmäßigen Qualitätszirkel-Treffen können die Vertreterinnen und Vertreter der Selbsthilfe ihre Anregungen einbringen. Daneben bietet das Jahrestreffen im Klinikum verlässlich Raum für den Austausch zwischen den Beteiligten.



„Selbsthilfe ist für die Patientenversorgung ein essenzieller Bestandteil, der gerade in Zeiten von knappen Ressourcen eine immer wichtigere Bedeutung einnimmt und vielen Patientinnen und Patienten eine echte Hilfe und Orientierung bietet“, hebt Schneider hervor. „Wir sind froh darüber, dass es Mitmenschen gibt, die sich ehrenamtlich für andere engagieren und sagen DANKE an all' diese Menschen!“



Die Auszeichnung „selbsthilfefreundlich“ wird an Gesundheitseinrichtungen vergeben, die die Qualitätskriterien für Selbsthilfefreundlichkeit erfolgreich umsetzen. Träger des Netzwerks ist der Fachverband zur Unterstützung von Selbsthilfegruppen DAG-SHG.