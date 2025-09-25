Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036953

Städtisches Klinikum Karlsruhe GmbH Moltkestr. 90 76133 Karlsruhe, Deutschland http://www.klinikum-karlsruhe.com
Ansprechpartner:in Herr Oliver Stilz +49 721 9741137
Logo der Firma Städtisches Klinikum Karlsruhe GmbH

Hüft- und Kniearthrose – und was nun? Schnell wieder fit mit dem Fast-Track-Konzept!

(lifePR) (Karlsruhe, )
Beim Forum Gesundheit am 2. Oktober geben Expertinnen und Experten des Klinikums Karlsruhe einen Überblick, wann eine radiologische Intervention oder wann ein endoprothetischer Ersatz helfen kann und welche wichtige Rolle moderne Behandlungsverfahren wie das Fast-Track-Konzept spielen.

Häufige Schmerzen in Knie oder Hüfte können auf eine Arthrose hinweisen. Bei dieser Verschleißerkrankung wird die Knorpelschicht der Knochen immer dünner und die Beweglichkeit lässt nach. Zur Behandlung eignen sich zunächst Bewegung und Physiotherapie sowie entzündungshemmende Schmerzmittel.

Schreitet die Arthrose weiter voran, kommen eine radiologische Intervention oder eine Endoprothese, ein künstlicher Gelenkersatz, in Frage. Über beide Methoden informieren die Expertinnen und Experten des Städtischen Klinikums Karlsruhe beim Forum Gesundheit am 2. Oktober.

Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf dem neu eingeführten Fast-Track-Verfahren, mit dem Patientinnen und Patienten nach der Operation schneller wieder fit werden.

Referenten sind Prof. Dr. Christof Müller, Direktor der Klinik für Unfall-, Hand- und Orthopädische Chirurgie, Prof. Dr. Peter Reimer, Direktor des Instituts für diagnostische und interventionelle Radiologie, Fachärztin Dr. Monika Mühlbayer sowie Fast-Track-Assistenz Jeanine Pavlovic.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 2. Oktober, um 16.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Haus R statt. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Eingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Hier finden Sie weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan.

Das Forum Gesundheit ist kostenfrei und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.