Helfer des Nikolaus seilen sich vom Dach der Kinderklinik ab

Als Teil einer bundesweiten Aktion zum 6. Dezember überraschen verkleidete Höhenretter die kleinen Patienten im Klinikum Karlsruhe und der Nikolaus verteilt Geschenke

Neun Höhenretter der Karlsruher Feuerwehr und der Werkfeuerwehr des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben sich am Nikolaustag verkleidet vom Dach der Kinderklinik des Städtischen Klinikums Karlsruhe abgeseilt. Anschließend verteilte der Nikolaus auf den Stationen individuell ausgewählte Geschenke an die jungen Patienten.



„Als die z.B. als Kobolde, Elfen und Superman verkleideten Kollegen von außen durch die Fenster winkten oder an die Scheiben klopften, haben die Kinder ganz schön gestaunt“, freute sich Oberbrandrat Dirk Bertram, der die Abseilaktion als Vertreter der Branddirektion Karlsruhe begleitet hat. „Es ist schön, dass wir mit unserer Abseilaktion aus rund 12 Metern Höhe die erkrankten Kinder etwas von ihrem Klinikalltag ablenken konnten.“



Aber nicht nur seine Helfer machten Station in Karlsruhe: Natürlich besuchte auch der Nikolaus die Kinder und Jugendlichen im Klinikum, las Geschichten vor, spielte Lieder auf der Drehorgel und verteilte Geschenke. „Es ist gerade in dieser Zeit schön und wichtig, den Kindern eine Freude zu machen“, betonte Markus Heming, Geschäftsführer des Klinikums. „Dank verschiedener Sponsoren konnten wir den Kindern abhängig von Alter, Geschlecht und Interessen ein individuell ausgesuchtes Geschenk überreichen.“ Dazu gehörten Spiele, Bastelmaterialien, Buntstifte und Plüschtiere für die kleineren Kinder sowie Isolierflaschen oder Handyhalter für die Jugendlichen, die verschiedene Unternehmen aus der Region Karlsruhe der Branddirektion anlässlich der Aktion gestiftet haben. Zu den Unternehmen zählen die Firmen Knirsch, Rosenbauer, dm, Doleschel, Onspot, Holzbau Simon, Schlosserei Peter und Mann und der Stapelservice Ruhl.



Die Kostüme wurden von Seiten des Badischen Staatstheaters zur Verfügung gestellt.



„Bundesweit haben die Aktionen der Höhenretter für viel Aufmerksamkeit und Abwechslung an den Klinken gesorgt. Mehr als 50 Höhenrettungsgruppen haben sich in diesem Jahr an der Aktion beteiligt“, resümiert Bertram abschließend.