Gefäßerkrankungen sind gerade mit zunehmendem Alter weit verbreitet. Meist werden sie jedoch erst entdeckt, wenn es zu Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder peripheren Gefäßverschlüssen kommt. Beim Forum Gesundheit „Gesunde Gefäße für ein aktives Leben“ am 10. Juli stehen daher die Früherkennung und die Behandlung von Erkrankungen am Gefäßsystem im Mittelpunkt.Patientinnen und Patienten, Angehörige sowie Interessierte erfahren mehr über die aktuellen Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten im Bereich der Gefäßmedizin am Städtischen Klinikum Karlsruhe. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der pAVK („Schaufensterkrankheit“), der Verengung der Halsschlagader sowie der Erweiterung der Bauchschlagader.Anschließend an drei Vorträge der Gefäßspezialistinnen und -spezialisten von 17 bis 18 Uhr besteht bis 20 Uhr die Möglichkeit, an mehreren Mitmachstationen u.a. einen Ultraschall an den Halsgefäßen und der Bauchschlagader nehmen zu lassen, einen Laufbandtest zu machen oder per Knöchel-Arm-Index zu prüfen, ob eine Durchblutungsstörung der Beine vorliegt.Darüber hinaus können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Fachleuten ins Gespräch kommen und medizinische Fachinformationen aus erster Hand erhalten.Das Forum Gesundheit „Gesunde Gefäße für ein aktives Leben“ findet amstatt. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Eingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan finden Sie hier Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.