Ganztägiger Warnstreik am 16. Februar

Krankenhausbetrieb im Klinikum Karlsruhe durch Notdienstvereinbarung mit Gewerkschaft ver.di sichergestellt

Zur Durchsetzung ihrer Forderungen in der laufenden Tarifrunde hat die Gewerkschaft ver.di am 16. Februar auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Städtischen Klinikums Karlsruhe zum Warnstreik aufgerufen.



Mit Beginn der Frühschicht bis Mitternacht werden Tarifbeschäftigte, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Studierende ihre Arbeit niederlegen. Der Warnstreik kann zu Einschränkungen im Krankenhausbetrieb führen. Deshalb hat die Geschäftsführung des Klinikums Vorkehrungen zur Sicherstellung der Patientenversorgung getroffen.



So wurde unter anderem eine entsprechende Notdienstvereinbarung mit ver.di vereinbart. Durch die Notdienstvereinbarung ist die medizinische, pflegerische und sonstige Versorgung der Patientinnen und Patienten gesichert.



Behandlungen und Operationen, die aus medizinischer Sicht verlegbar sind, werden verschoben. Alle lebensnotwendigen Operationen werden durchgeführt. Alle Notfälle werden aufgenommen und versorgt.