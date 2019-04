Pressemitteilung BoxID: 747345 (Städtisches Klinikum Karlsruhe GmbH)

Ganztägiger Ärztestreik am Klinikum Karlsruhe

Auch das Städtische Klinikum Karlsruhe ist von den Auswirkungen des Streiks am 10. April betroffen.



Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund bereitet sich an den kommunalen Krankenhäusern auf einen Arbeitskampf vor. Für den 10. April sind Warnstreiks sowie eine zentrale Kundgebung geplant. Zur Durchsetzung ihrer Forderungen hat die Ärztegewerkschaft auch die Ärztinnen und Ärzte des Klinikums zu einem ganztägigen und flächenweiten Streik aufgerufen.



Im Rahmen einer Notdienstvereinbarung zwischen den Vertretern des Marburger Bundes und dem Städtischen Klinikum Karlsruhe ist sichergestellt, dass Notfallbehandlungen und Notoperationen durchgeführt werden. „Allerdings ist davon auszugehen, dass aufschiebbare Behandlungen und Operationen während des Streiks nicht durchgeführt werden können“, so Privatdozent Dr. Uwe Spetzger, medizinischer Geschäftsführer des Klinikums. Auch geht der Geschäftsführer davon aus, dass der Streik zu Störungen im Betriebsablauf führen kann. Spetzger empfiehlt betroffenen Bürgerinnen und Bürgern bei einem geplanten Eingriff im Zweifelsfall Rücksprache mit der entsprechenden medizinischen Fachabteilung zu halten, um sicherzustellen, ob der Eingriff, wie geplant, durchgeführt werden kann oder verschoben werden muss.

