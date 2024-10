Für den Ernstfall gerüstet

Am Samstag, 12. Oktober, findet ab etwa 9 Uhr eine mehrstündige Übung auf dem Campus des Städtischen Klinikums Karlsruhe statt. Beteiligt sind neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen des Klinikums auch Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes. Ziel der Übung ist, die vorgehaltenen Strukturen und Abläufe im Fall einer lebensbedrohlichen Einsatzlage (LebEL) zu erproben und zu evaluieren.



In diesem Zusammenhang kann es am Samstagvormittag bis -mittag im Bereich des Städtischen Klinikums zwischenzeitlich zu einer größeren Ansammlung von Einsatzkräften kommen. Die medizinische Versorgung von Patientinnen und Patienten wird durch die Übung nicht beeinträchtigt. Wir bitten, etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bitte beachten Sie: Um die Abläufe nicht zu stören, ist die Notfallübung am Samstag nicht öffentlich zugänglich.

