Frühjahrs-Galakonzert mit dem Musikkorps der Bundeswehr 2022 - Veranstalter verschiebt das Konzert auf den 9. Juni

Die bisher verkauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit

Bedauerlicher Weise muss das für den 8. März geplante Frühjahrs-Galakonzert des Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg verschoben werden.



Angesichts der aktuellen Pandemielage und den damit einhergehenden strengen Corona - Auflagen hat sich der Veranstalter in Einvernehmen mit dem Musikkorps der Bundeswehr dazu entschlossen, das Konzert auf den Donnerstag, 09. Juni 2022 zu verschieben.



Karteninhaber können sich jedoch auf den Nachholtermin im Juni freuen. Für das Konzert behalten die bisher verkauften Eintrittskarten ihre Gültigkeit. Sollten Ticketbesitzer an diesem Tag verhindert sein, können diese die Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen zurückgeben und bekommen den Preis erstattet. Der Kartenvorverkauf für den neuen Termin läuft weiter und Tickets können an allen bekannten Vorverkaufsstellen wie bisher erworben werden.



Der Erlös kommt der Kinderklinik des Städtischen Klinikums Karlsruhe zugute. Es werden Maßnahmen und Aktionen gefördert und durchgeführt, um den Krankenhausaufenthalt der kleinen Patientinnen und Patienten angenehmer zu gestalten.



Unterstützt wird die Veranstaltung von den Badischen Neuesten Nachrichten, Baden TV, Toto-Lotto-BW und der Sparkasse Karlsruhe.