„Forum Gesundheit“ im Klinikum Karlsruhe zum Thema Pankreaskrebs

Jahr für Jahr erkranken in Deutschland rund 21.000 Menschen an Bauchspeicheldrüsenkrebs, fachsprachlich Pankreaskarzinom genannt. Der Krebs ist sehr aggressiv: Die Chance, die Erkrankung um fünf Jahre zu überleben, liegt noch immer bei lediglich zehn Prozent.„Ob vor, mitten oder nach der Behandlung eines Pankreaskrebsleidens – der Informationsbedarf der Betroffenen ist immens“, weiß Prof. Dr. Jochen Gaedcke, Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, aus Erfahrung zu berichten. Der Chirurg ist unter anderem spezialisiert auf die Behandlung des Bauchspeicheldrüsenkrebses.Damit für jede Patientin und jeden Patienten das passende Therapieangebot zusammengestellt werden kann, besteht eine enge Zusammenarbeit innerhalb des ClinicalCancerCenter (CCC) des Klinikums Karlsruhe: Die Teams der Viszeralchirurgie, der Gastroenterologie und der Onkologie beraten gemeinsam das optimale Vorgehen. Neben der klinischen Behandlung spielt hinsichtlich der Lebensqualität der Betroffenen auch die richtige Ernährung eine bedeutende Rolle.Vor diesem Hintergrund laden die Pankreaskrebs-Spezialisten des Klinikums Karlsruhe am 21. November um 17 Uhr zum „Forum Gesundheit – Bauchspeicheldrüsenkrebs“ ein. Hier stehen neben Prof. Dr. Gaedcke sowie Prof. Dr. Liebwin Goßner, Direktor der Medizinischen Klinik II mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, Hepatologie und Diabetologie, weitere Expertinnen und Experten zu den Themen Endoskopie, Diabetes und Ernährung mit ihren Vorträgen und anschließender Fragerunde zur Verfügung.Die Veranstaltung findet im Veranstaltungszentrum Haus R statt. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Eingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Hier finden Sie weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan.Das „Forum Gesundheit“ ist kostenfrei und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.