Forum Gesundheit: Wechseljahre des Mannes

Klassische Wechseljahre, wie Frauen sie am Ende der fruchtbaren Lebensphase erleben, gibt es bei Männern zwar nicht. Dennoch verändert sich auch der Körper des Mannes im Laufe der Jahrzehnte. Neben äußerlich sichtbaren Merkmalen betrifft dies insbesondere Veränderungen, die sich in Erektionsstörungen aber auch in Problemen beim Wasserlassen äußern können.Bei der Veranstaltung „Wechseljahre des Mannes – Was passiert im Alter mit Hormonen, Erektion und Prostata?“, die am 6. Februar im Städtischen Klinikum Karlsruhe stattfindet, stellt Anna Fünfgeld, Fachärztin an der Urologischen Klinik, verschiedene Therapieoptionen vor, die sich je nach Ausprägung zwischen einer medikamentösen Behandlung und einem chirurgischen Eingriff bewegen.Nach ihrem Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.Der Informationsabend findet am Donnerstag, 6. Februar, um 17 Uhr im Veranstaltungszentrum Haus R des Klinikums Karlsruhe statt. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Eingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Hier finden Sie weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan.Die Veranstaltung ist kostenfrei. Vorab ist keine Anmeldung erforderlich.