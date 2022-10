Europa erleben während der Ausbildung

Gemeinsam mit der Stadt Karlsruhe lädt das Europe Direct Zentrum am europaweiten Erasmus Day am 13.10.2022 ab 14:30 Uhr alle Interessierten herzlich in das Regierungspräsidium Karlsruhe ein. Dort treffen sich Berufsschulen und Unternehmen, die ihren Auszubildenden bereits die Möglichkeit zu einem Auslandsaufenthalt bieten oder bieten wollen. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Auslandsaufenthalte während der Ausbildung für unsere Pflegeazubis sehr interessant sind“, erklärt Carmen Happe, die das Städtische Klinikum Karlsruhe beim Erasmus Day repräsentiert. „Gerade angesichts des Azubi-Mangels können wir unsere Ausbildungsberufe damit noch attraktiver machen und haben ein gewisses Alleinstellungsmerkmal im regionalen Krankenhausumfeld.“Am Erasmus Day informieren die Referenten in Vorträgen und Talkrunden, welche Bedeutung der internationale Austausch für Azubis haben kann und welche Möglichkeiten der Teilnahme es für die Nachwuchskräfte gibt. Das Klinikum Karlsruhe ist außerdem mit einem Informationsstand vor Ort. „Neben der Frage, wie ein Azubi beruflich und persönlich von einem Auslandsaufenthalt profitieren kann, wollen wir in einer Talkrunde auch vorstellen, wie wir Erasmus am Klinikum Karlsruhe praktisch umsetzen“, ergänzt Happe, die von zwei Auszubildenden des Klinikums begleitet wird. „Unser Ziel ist es, künftig nicht nur Pflegeazubis, sondern allen Auszubildenden am Klinikum und dem gesamten Bildungspersonal die Möglichkeiten von Erasmus+ anbieten zu können.“Das Klinikum Karlsruhe lädt alle Interessierten am 13.10.2022 zwischen 14.30 und 17.30 Uhr ins Regierungspräsidium Karlsruhe, Karl-Friedrich-Straße 17, 76133 Karlsruhe, ein. Für die Teilnahme melden Sie sich bitte unter europa@rpk.bwl.de an. Mehr Infos unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt2/ref27/europaveranstaltungen/