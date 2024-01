Erweiterung und Modernisierung der Geburtshilfe abgeschlossen

Auf rund 1.000 Quadratmetern bietet das Klinikum Karlsruhe werdenden Eltern das gesamte Spektrum an pränataler Diagnostik und gebärenden Frauen beste Voraussetzungen für eine entspannte, sichere Geburt.



Pünktlich zum Jahreswechsel hat die Frauenklinik am Städtischen Klinikum Karlsruhe die umfangreiche Erweiterung ihres geburtshilflichen Bereichs abgeschlossen und die runderneuerten Räumlichkeiten in Betrieb genommen. Auf jetzt ca. 1.000 Quadratmetern trägt die Klinik damit der steigenden Zahl an Geburten sowie der Weiterentwicklung der modernen Geburtshilfe Rechnung.



„Insgesamt stehen den Schwangeren jetzt sechs Kreißsäle und vier Wehen- bzw. Vorbereitungszimmer zur Verfügung, von denen eines mit einer Entspannungswanne ausgestattet ist“, umreißt Prof. Dr. Andreas Müller, Direktor der Frauenklinik, die Baumaßnahmen. „Die Räume bieten den Gebärenden ein deutlich größeres Platzangebot und sollen zu einer möglichst entspannten Geburt beitragen.“ So sind die Kreißsäle beispielsweise mit modernen, elektrisch verstellbaren Kreißbetten für verschiedene Geburtspositionen ausgestattet. Helle, freundliche Farben und ein Fußboden in Holzoptik sorgen für eine angenehme, entspannte Atmosphäre.



„Die Wege von den Wehenzimmern in die Kreißsäle sind kurz“, hebt Sylvia Keller, Stellvertretende Pflegedienstleitung im Zentrum für Kinder und Frauen, hervor. „Das gibt den Schwangeren eine große Sicherheit, die für den Geburtsverlauf sehr wichtig ist.“



„Im Zuge des Umbaus haben wir auch unsere geburtshilfliche Ambulanz, die das gesamte Spektrum der pränatalen Diagnostik bietet, komplett neu aufgestellt“, erklärt Dr. Karin Roth, Leiterin der Geburtshilfe. „Die Ambulanz verfügt jetzt über insgesamt sechs klimatisierte und modern eingerichtete Räume für die Betreuung ambulanter Patientinnen, die zur Pränataldiagnostik oder zur Vorbesprechung und Planung der Geburt zu uns in die Frauenklinik kommen.“



Die Hebammen, Ärztinnen und Pflegekräfte in der Frauenklinik arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen, gleichzeitig kooperiert die Klinik mit allen anderen Fachbereichen und insbesondere mit der benachbarten Kinderklinik: Als Perinatalzentrum Level 1 bietet das Klinikum Karlsruhe die Maximalversorgung von Früh- und Neugeborenen. „Unser Ziel ist eine sanfte Geburtshilfe mit möglichst wenigen Interventionen und gleichzeitig eine möglichst sichere Geburtshilfe“, betont Klinikdirektor Müller.



Die Zahl der Geburten am Klinikum Karlsruhe wächst stetig. 2023 kamen hier 2.553 Kinder zur Welt.