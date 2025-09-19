Erster Bauabschnitt im Integrierten Notfallzentrum (INZ) am Klinikum Karlsruhe fertiggestellt: Exklusive Einblicke in neue Räume der Notaufnahme

Zu einer exklusiven Führung durch die neuen Räumlichkeiten laden wir Sie herzlich ein für:
Freitag, 26. September, 10.30 Uhr
Veranstaltungszentrum Haus R
im Städtischen Klinikum Karlsruhe
Vor Ort stehen Ihnen als Ansprechpartnerinnen und -partner zur Verfügung:
- Bettina Lisbach, Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe und Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums Karlsruhe
- Markus Heming, Geschäftsführer Klinikum Karlsruhe
- Elvira Schneider, Pflegedirektorin Klinikum Karlsruhe
- Dr. Björn Bergau, Leiter des Integrierten Notfallzentrums am Klinikum Karlsruhe
- Bojana Duric, Pflegerische Bereichsleiterin des Integrierten Notfallzentrums am Klinikum Karlsruhe
- Stefan Binder, Leiter Abteilung Planung und Bau Klinikum Karlsruhe
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Berichterstattung!