Einweihung einer speziellen Fahrtrage für Frühchen und Neugeborene

Bettina Lisbach, Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende

Markus Heming, Kaufmännischer Geschäftsführer

Bärbel und Bodo Schelling, Stifter

Prof. Dr. Sascha Meyer, Klinikdirektor der Franz-Lust-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

Alexander Krauth, Oberarzt an der Franz-Lust-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

Muss ein Neugeborenes aus einer Geburtsklinik ohne pädiatrische und kinderchirurgische Versorgung ans Städtische Klinikum Karlsruhe verlegt werden oder kommt es bei einer Hausgeburt zu Komplikationen, rückt sofort ein Rettungsteam aus. Bisher waren die beiden Transportinkubatoren der Kinderklinik nur mit dem Tragen-System des Deutschen Roten Kreuzes kompatibel. Dank einer großzügigen Spende der Bodo-und-Bärbel-Schelling-Stiftung im mittleren fünfstelligen Bereich konnte jetzt eine neue Fahrtrage angeschafft werden, mit der einer der Inkubatoren auf die Fahrzeuge der anderen Hilfsorganisationen passt.Da ab sofort also auf einen größeren Fahrzeugpool zurückgegriffen werden kann, erhöht sich die Flexibilität. Zudem erleichtert die elektrohydraulische Steuerung dem Team das Einschieben des Inkubators in den Rettungswagen deutlich und minimiert Erschütterungen für die kranken Früh- und Neugeborenen noch einmal wesentlich.Damit Sie sich selbst ein Bild des Projekts machen und den Beteiligten Ihre Fragen stellen können, laden wir Sie herzlich ein zur Einweihung der FahrtrageVor Ort werden wir Ihnen die Funktionen der FahrtrageBitte geben Sie uns ein kurzes Feedback an oeffentlichkeitsarbeit@klinikum-karlsruhe.de , ob Sie den Termin wahrnehmen werden.