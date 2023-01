Ein Zeichen für Patientenrechte und Gesundheitskompetenz

Am diesjährigen Patiententag, der unter dem Motto "Gesundheit, Wissen, Kompetenz" steht, möchten die Patientenfürsprecherinnen und Beschwerdemanagerinnen des Klinikums Karlsruhe in den Dialog mit Patienten und Angehörigen treten

Am 26. Januar 2023 findet der bundesweite Tag des Patienten statt, an dem auch das Klinikum Karlsruhe in diesem Jahr wieder teilnimmt.



Dieser Tag dient den Patientinnen und Patienten, sich aktiv über ihre Rechte zu informieren. Nur durch die Vermittlung von Gesundheitskompetenz kann es gelingen, Patienten auf Augenhöhe in den Genesungsprozess miteinzubeziehen.



Zwei Jahre Pandemie haben verdeutlicht, welche wichtige Rolle Patientenfürsprecher und Beschwerdemanager für die Patienten spielen. Sie stehen ihnen zur Seite und setzen ein deutliches Signal für eine patienten- und werteorientierte Gesundheitsversorgung.



Anlässlich des deutschlandweiten Tags des Patienten beantworten die Patientenfürsprecherinnen und Beschwerdemanagerinnen des Klinikums am 26. Januar in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr an den Eingängen von Haus M Fragen von Patienten, Angehörigen und anderen Interessierten.