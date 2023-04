Doppelspitze für die Berufsfachschule für Pflege am Klinikum Karlsruhe

Mit Blick auf die großen gesellschaftlichen und politisch-ökonomischen Herausforderungen wollen Stephanie Dietrich und Lisa Mayer Auszubildenden und Lehrkräften in der Pflege eine optimale Lern- und Lehrtätigkeit ermöglichen.

Die Berufsfachschule für Pflege (BFSP) am Städtischen Klinikum Karlsruhe wird ab sofort im Tandem geführt. Seit 1. April leiten Stephanie Dietrich und Lisa Mayer gemeinsam die Geschicke der Schule. Dietrich und Mayer haben beide am Städtischen Klinikum Karlsruhe ihre Ausbildungen zur Hebamme und Gesundheits- und Krankenpflegerin absolviert und waren zuletzt als Pädagoginnen an der Hebammenschule Karlsruhe sowie als Dozentinnen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Karlsruhe tätig. Sie folgen auf Maria-Luise Hettel und Walter Fischer, die der BFSP seit Mai 2022 kommissarisch vorstanden.



„Unsere Vision ist es, Auszubildenden und Lehrkräften eine optimale Lern- und Lehrumgebung auf Augenhöhe mit der Praxis zu ermöglichen“, sagte Dietrich, die seit 2013 stellvertretende Schulleitung der Hebammenschule Karlsruhe war, bei der offiziellen Begrüßung. „Dazu gehört es, die BFSP zu einem modernen Lernort weiterzuentwickeln, der jedem Auszubildenden attraktive und individuelle Fördermöglichkeiten bietet.“



Mayer, die in den vergangenen Monaten auch die Schule für Anästhesietechnische Assistenz am Bildungscampus des Klinikums Karlsruhe aufgebaut hat, sieht die Doppelspitze mit Dietrich dabei als großen Vorteil: „Wir vereinen unsere Stärken und unser Wissen und setzen in der gemeinsamen Verantwortung unterschiedliche Schwerpunkte. Wichtig ist uns dabei ein kooperativer, motivierender und wertschätzender Führungsstil.“ Außerdem hilft die Tandemlösung den beiden, als Frauen mit schulpflichtigen Kindern die Schule zu leiten. „Wir sehen uns am Klinikum durchaus als Vorbilder für die Vereinbarkeit von Muttersein und Führungsposition.“



Die größten Herausforderungen sehen die Schulleitungen in der weiteren Umsetzung der seit 2020 neu strukturierten Generalistischen Pflegeausbildung und in der Heterogenität der Auszubildenden. Deswegen haben sich Dietrich und Mayer zur Aufgabe gemacht, mehr junge Menschen für den Beruf zu begeistern und ihnen den Zugang zur Ausbildung zu ermöglichen. „Denn der eigentlich tolle Pflegeberuf wird oft mit Fachkräftemangel, hoher körperlicher und mentaler Belastung sowie unzureichender Bezahlung in Verbindung gesetzt“, betonte Dietrich.



Dem setzen die neuen Führungskräfte das große Potenzial der Ausbildung am Klinikum Karlsruhe entgegen. „Unser Team besteht aus motivierten, zugewandten und kooperativen Pädagoginnen, Pädagogen und Praxisanleitenden und unsere Schule verfügt über ein hohes Ausbildungsniveau“, hob Mayer hervor. Ein weiterer Vorteil für die Auszubildenden ist, dass das Klinikum Karlsruhe als Maximalversorger ein breites pflegerisches Spektrum und herausragende Weiterbildungsmöglichkeiten nach dem Berufseinstieg bietet.



„Die BFSP kooperiert durch die Einbindung in den Bildungscampus des Klinikums eng mit den anderen Schulen, etwa den Medizin-technologischen Schulen für Radiologie (MTR) und Laboratoriumsanalytik (MTL), wodurch wir Synergien heben und Herausforderungen fachübergreifend angehen“, ergänzte Carmen Happe, Gesamtleiterin des Bildungscampus. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Frauen-Power-Team Frau Dietrich und Frau Mayer.“



Elvira Schneider, als Pflegedirektorin auch zuständig für die BFSP, wünschte Dietrich und Mayer einen guten Start in ihre neue Tätigkeit und viel Erfolg bei der Umsetzung ihrer Ziele, denn gerade die Gewinnung junger Menschen und die Ausbildung für diesen sehr anspruchsvollen Beruf ist eine der größten Herausforderungen der Gegenwart.



Außerdem dankte sie den kommissarischen Schulleitungen Hettel und Fischer für ihren Einsatz in den vergangenen Monaten. „Sie haben unter anderem ein neues Auswahlverfahren an der BFSP eingeführt, die ersten Kurse der Generalistischen Pflegeausbildung und der Krankenpflegehilfe vorbereitet und begleitet sowie zusätzliche Pädagoginnen und Pädagogen für die Schule gewonnen.“ Beide werden nun wieder als stellvertretende Schulleitungen aktiv sein und das Leitungsduo kollegial unterstützen.



Die ans Klinikum Karlsruhe angegliederte BFSP führt jedes Jahr Auszubildende zu den Berufsabschlüssen Pflegefachfrau*mann, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in sowie Gesundheits- und Krankenpflegehelfer*in. Diese werden in den Kursen grundlegend auf ihre künftige Tätigkeit auf Station vorbereitet und wenden ihr theoretisches Wissen in praktischen Einsätzen in den Fachbereichen des Klinikums Karlsruhe und seiner Kooperationsunternehmen an.