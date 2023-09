Die ganze Bandbreite der Pflege erleben

Beim Markt der Möglichkeiten haben sich angehende Pflegefachkräfte und Auszubildende weiterer Fachrichtungen über das berufliche Spektrum sowie die hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten am Klinikum Karlsruhe informiert.



Erneut haben Auszubildende des Städtischen Klinikums Karlsruhe den „Markt der Möglichkeiten“ genutzt, um sich über die vielfältigen Angebote im Bereich der Pflege zu informieren. Insgesamt 18 Stationen und Bereiche präsentierten sich mit selbstgestalteten Informationsständen und beantworteten die Fragen der Azubis.



Eingeladen waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedener Ausbildungsgänge an der Berufsfachschule für Pflegeberufe am Klinikum Karlsruhe – von angehenden Pflegefachkräften bis hin zu künftigen Operationstechnischen Assistentinnen und Assistenten. Darüber hinaus stand die aktuelle Ausgabe des Marktes erstmals Kolleginnen und Kollegen von außerhalb des Klinikums offen, die die Gelegenheit nutzten, um sich über verschiedene Berufswege im Bereich der Pflege zu informieren.



Neben dem breiten medizinischen-pflegerischen Spektrum konnten sich die Besucherinnen und Besucher über das hervorragende Weiterbildungsangebot und die vielfältigen Entwicklungschancen für Pflegefachkräfte am Klinikum Karlsruhe informieren. Zudem stellte die Duale Hochschule Baden-Württemberg ihr Angebot vor: Die Hochschule ist Kooperationspartner des Klinikums.



„Wir sind mit der Resonanz absolut zufrieden und freuen uns sehr, dass wir auch Kolleginnen und Kollegen die das Klinikum Karlsruhe noch nicht kennen, unsere zahlreichen Möglichkeiten präsentieren konnten“, freut sich die Stellvertretende Pflegedirektorin Sandra Lehnert. „Auch im kommenden Jahr wird der Markt der Möglichkeiten im bewährten Format wieder stattfinden. Die Planungen sind bereits in vollem Gange.“