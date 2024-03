„Die Arbeit der Grünen Damen und Herren gibt Mut“

Nach einer Pandemie-bedingten Pause nimmt der Ehrenamtliche Besuchsdienst im Klinikum Karlsruhe seine Arbeit wieder auf. Bei der offiziellen Eröffnungsfeier betonte die Klinikleitung die wichtige Rolle der Grünen Damen und Herren.



Zum Jahreswechsel haben die Grünen Damen und Herren im Städtischen Klinikum Karlsruhe ihren ehrenamtlichen Besuchsdienst wiederaufgenommen. Unter der neuen Koordinatorin Sabine Weisenburger startet der Ehrenamtliche Besuchsdienst frisch aufgestellt und in neuer Arbeitskleidung. Rund 20 Frauen und Männer sind bereits als Ehrenamtliche im Einsatz. “Das Interesse ist groß und die Zahl steigt stetig“, freute sich Pflegedirektorin Elvira Schneider bei der offiziellen Eröffnungsfeier. „Ziel ist es, wie vor der Corona-Pandemie mindestens 40 Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen.“



Der Besuchsdienst betreut momentan die Häuser B, D, M und die Kinderklinik in Haus S. Mit steigender Personenzahl soll der Einsatz auf alle Bereiche und Wochentage erweitert werden.



„Aktuell unterstützen die Grünen Damen und Herren die Patientinnen und Patienten vor allem bei alltäglichen Dingen. Sie machen kleine Besorgungen, begleiten bei Spaziergängen und führen zu Untersuchungen oder Therapien“, zählt Koordinatorin Weisenburger, die ebenfalls ehrenamtlich tätig ist, auf. „In Zukunft werden wir zusätzlich als Lotsen an zentralen Stellen im Klinikum helfen.“ Auch die Unterstützung der hauptamtlichen Mitarbeitenden bei Tätigkeiten, für die sie im Alltag oft nicht die nötige Zeit und Ruhe haben, ist ein wichtiger Bestandteil des Engagements. Deshalb werden die Ehrenamtlichen umfassend für ihren Einsatz geschult.



„Die Grünen Damen und Herren leisten einen enorm wichtigen Beitrag in der ganzheitlichen Versorgung unserer Patientinnen und Patienten“, betonte der Medizinische Geschäftsführer Prof. Dr. Michael Geißler. „Denn sie nehmen sich Zeit, hören zu und geben in Gesprächen neuen Mut. Außerdem sind sie ein exzellentes Beispiel für eine ehrenamtliche Unterstützung der Gesamtgesellschaft, die heute wichtiger denn je ist.“



Träger des ehrenamtlichen Besuchsdiensts ist der Evangelische Kranken- und Alten-Hilfe e.V. (eKH). Unter dem Dach dieses gemeinnützigen Vereins mit christlichen Werten sind bundesweit gut 5.000 Grüne Damen und Herren in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und im häuslichen Umfeld aktiv.

(lifePR) (