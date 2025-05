Der Prostatakrebs ist die häufigste bösartige Tumorerkrankung des Mannes und steht nach dem Lungenkrebs an zweiter Stelle der krebsbedingten Todesursachen der Männer. Das Krebs-Risiko steigt dabei mit zunehmendem Alter.Vorsorge und Früherkennung sind in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Dabei stellt sich auch die Frage, welche Bedeutung die Tastuntersuchung der Prostata dabei noch hat.Im Rahmen des Forum Gesundheit am Städtischen Klinikum Karlsruhe geht Prof. Dr. Dogu Teber, Direktor der Urologischen Klinik, auf die Diagnostik und Therapie des Prostatakarzinoms ein. Von aktiver Überwachung über die fokale Therapie bis zur Radikaloperation und Bestrahlung werden aktuelle, individualisierte Therapieoptionen beim Prostatakrebs besprochen.Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.Die Veranstaltung findet amstatt. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Südeingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Hier finden Sie weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan.Das Forum Gesundheit ist kostenfrei und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.