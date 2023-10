Dem Krebs offen und selbstbewusst begegnen

Krebszentren am Klinikum Karlsruhe informieren über aktuelle Therapieformen bei Brust- und Genitalkrebs und zeigen, was Patientinnen selbst tun können, um die Heilung zu fördern und gesund zu bleiben.



Krebserkrankungen der Brust und des weiblichen Genitale sind heute häufig heilbar. Um betroffene Frauen, Angehörige und Interessierte in einem vertrauensvollen Umfeld über Diagnose, Therapie und Nachsorge zu informieren, veranstalten die zertifizierten Krebszentren der Frauenklinik am Städtischen Klinikum Karlsruhe am 10. November wieder einen Patiententag zu Brust- und Genitalkrebs.



Der Patiententag bietet Gelegenheit, außerhalb des Klinikbetriebs in entspannter Atmosphäre aktuelle Therapieformen und Unterstützungsmöglichkeiten kennenzulernen. Grundgedanke ist es, dass informierte Patientinnen und Angehörige offener mit der Krebserkrankung umgehen und sich aktiv und eigenverantwortlich an der Behandlung beteiligen.



So stellt die niedergelassene Frauenärztin Dr. Anette Schäfer-Hasch den Therapieansatz Mind-Body-Medizin vor, der Achtsamkeit und Selbstfürsorge ins Zentrum rückt. Ingrid Müller, Diplom-Ernährungswissenschaftlerin am Klinikum Karlsruhe, gibt Empfehlungen zur Ernährung während der Therapie und nach der überstandenen Erkrankung.



Workshops laden direkt vor Ort dazu ein, mehr über Dinge zu lernen, die den Patientinnen guttun – dazu gehören die Integrative Onkologie, Qi Gong oder Onko Walking.



Die Veranstaltung findet am 10. November von 15 bis 18 Uhr im Veranstaltungszentrum in Haus R in der Moltkestraße 90 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.