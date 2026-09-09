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Das Auge zwischen Freizeit und Wellness

Expertinnen und Experten der Augenklinik am Städtischen Klinikum Karlsruhe informieren am 16. September über Lidkorrekturen, Sonnenschäden und diabetische Netzhauterkrankungen.

(lifePR) (Karlsruhe, )
Am 16. September informieren Expertinnen und Experten der Augenklinik am Klinikum Karlsruhe über Erkrankungen der Augen.

Das Auge ist eines unserer wichtigsten Sinnesorgane und gleichzeitig besonders empfindlich. Viele Augenerkrankungen entwickeln sich lange, ohne dass die Betroffenen Veränderungen bemerken.

Bei der Infoveranstaltung „Xundheit“ am 16. September klären die Expertinnen und Experten der Augenklinik am Städtischen Klinikum Karlsruhe über verschiedene Erkrankungen der Augen auf.

Samuel Palo informiert über die Blepharoplastik, eine chirurgische Korrektur der Augenlider, bei der überschüssige Haut, Fett- oder Muskelgewebe entfernt wird.

Julian Stolba spricht über die Retinopathia solaris, eine Schädigung der Netzhaut nach ungeschütztem Blicken in die Sonne.

Abschließend thematisiert Viktoria Sittinger die Diabetische Retinopathie, eine Folgeerkrankung von Diabetes, bei der die Blutgefäße der Netzhaut durch zu hohe Blutzuckerwerte beschädigt werden.

Anschließend besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

„Xundheit“ ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, den 16. September, um 16.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Haus R. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Eingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Hier finden Sie weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan.

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