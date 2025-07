Bürgermeisterin Bettina Lisbach in den Vorstand der BWKG gewählt

In ihrer Mitgliederversammlung hat die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft e.V. (BWKG) am Donnerstag ihren Vorstand für die kommenden zwei Jahre neu gewählt. Erstmals ist Bettina Lisbach, Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe und Aufsichtsratsvorsitzende des Städtischen Klinikums Karlsruhe, zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden.



„Ich bedanke mich herzlich für die Wahl zum Vorstandsmitglied und zur Stellvertreterin des Vorsitzenden“, sagte Lisbach anlässlich ihrer Wahl. „Ich weiß um die großen Aufgaben, die vor uns liegen – sowohl auf der organisatorischen als auch auf der gesundheitspolitischen Ebene. Wir alle sind gefordert, neue Lösungen für die Herausforderungen im Gesundheitswesen zu finden. Dies betrifft insbesondere die Finanzierung, die Personalgewinnung, aber auch die Digitalisierung von Krankenhäusern.“



Neben Lisbach wurden drei weitere stellvertretende Vorsitzende gewählt, die den Vorstandvorsitzenden Heiner Scheffold, Landrat des Alb-Donau-Kreises, unterstützen.



Die BWKG ist ein Zusammenschluss von 189 Krankenhäusern, 131 Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie 785 Pflegeeinrichtungen. Sie setzt sich als Interessensvertretung der baden-württembergischen Krankenhäuser kontinuierlich dafür ein, die strukturellen und finanziellen Bedingungen für die von ihr vertretenen Einrichtungen zu verbessern. Auch auf politischer Ebene verschafft die BWKG den Interessen der Krankenhäuser Gehör und gestaltet so gesundheitspolitische Entscheidungen aktiv mit.



Die Mitglieder der BWKG beschäftigen insgesamt mehr als 250.000 Mitarbeitende. Die BWKG wurde 1953 von den vier regionalen Krankenhausverbänden und -arbeitsgemeinschaften gegründet, die es damals auf dem Gebiet des heutigen Landes Baden-Württemberg gab. Das Klinikum Karlsruhe ist Mitglied der BWKG.

