Besuchshund Hannes hat seine ersten Einsätze auf der Palliativstation mit Bravour gemeistert

Susanne Euler, Oberärztin der Medizinischen Klinik III, Fachärztin fürInnere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie sowie Palliativmedizin

Katja Rull, Gesprächsbegleiterin für Patientenverfügungen, Psychoonkologische Beraterin und Palliativ-Krankenschwester

Katharina Ottinger, blut.eV

Hannes, Besuchshund

Der Umgang mit Tieren ist für Viele bereichernd und schenkt Lebensfreude. Das gilt umso mehr für Menschen, die unter einer schweren Erkrankung leiden oder gar in einer palliativen Betreuung ihren letzten Lebensweg gehen. Die Idee, einen Besuchshund für Patient*innen auf der Palliativstation des Städtischen Klinikums Karlsruhe zu etablieren, reifte innerhalb des dortigen Teams. Katja Rull, die Besitzerin von Hannes, arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der D21 und brachte das Projekt ins Rollen. Gemeinsam mit Hannes, einem zweijährigen Golden Retriever, absolvierte Rull eine Ausbildung als Besuchshunde-Team. Der Einsatz des Besuchshunde-Teams ist dank der Unterstützung des Fördervereins blut e.V. möglich.Damit Sie sich über die Einsätze von Hannes informieren, den Beteiligten Ihre Fragen stellen und Hannes kennenlernen können, laden wir Sie herzlich einWir bitten Sie, die allgemein bekannten Hygieneregeln wie Händedesinfektion und Abstandsregeln zu beachten.Bitte geben Sie uns bis 18.8.2022 ein kurzes Feedback an oeffentlichkeitsarbeit@klinikum-karlsruhe.de , ob Sie den Termin wahrnehmen werden.Sollten wir aufgrund von Regen ins Gebäudeinnere ausweichen müssen, würde unsere Maskenregel greifen und es wäre ein tagesaktueller zertifizierter Antigenschnelltest erforderlich.Sie können gerne in dem externen Testzentrum bei uns auf dem Campus einen Test machen. Termine können Sie online vereinbaren.Ferner können Sie einen Vordruck herunterladen, den Sie dort vorweisen können. Somit sollte sichergestellt sein, dass keine Kosten für Sie anfallen.