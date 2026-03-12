Beste Versorgung vom Frühchen bis zum Jugendlichen

Die Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie am Klinikum Karlsruhe hat erneut das Gütesiegel „Ausgezeichnet. FÜR KINDER“ erhalten und erfüllt somit die hohen Qualitätsanforderungen von Fachgesellschaften und Elternverbänden.



Mit dem Gütesiegel werden Kliniken ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für die bestmögliche pflegerische und medizinische Versorgung von jungen Patientinnen und Patienten einsetzen. Das Siegel bietet zudem den Eltern eine Orientierung bei der Wahl der geeigneten Klinik.



„Wir sind sehr stolz, dass wir das Zertifikat auch für die Jahre 2026 und 2027 erhalten haben“, freut sich Prof. Dr. Verena Ellerkamp, Direktorin der Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie. „Unsere Klinik deckt ein sehr breites Spektrum ab, von traumatologischen Fragestellungen über orthopädische, urologische, neurochirurgische und onkologische Erkrankungen bis hin zu plastisch-chirurgischen Fällen – von kleinsten Frühgeborenen bis hin zu Jugendlichen. Das Siegel bestätigt uns darin, unser Angebot stetig qualitativ zu prüfen und zu erweitern.“



Die im Jahr 2009 erstmals vergebene Auszeichnung würdigt fachlich, personell und strukturell gut aufgestellte Kliniken. Um das Zertifikat zu erhalten, müssen die Kliniken alle Kriterien des von den Fachgesellschaften und Elternverbänden aufgestellten „Strukturpapiers“ erfüllen. Es handelt sich dabei um eine Auflistung von Mindestanforderungen: Neben der Versorgung der jungen Patientinnen und Patienten spielen auch der Austausch mit anderen Kliniken bei seltenen Krankheitsfällen, die familienorientierte Ausrichtung des Krankenhauses sowie das psychosoziale Angebot eine wichtige Rolle. In diesem Jahr floss außerdem in die Bewertung mit ein, dass das Klinikum Karlsruhe am hauseigenen BildungsCampus selbst Pflegefachkräfte mit der Vertiefung Pädiatrie ausbildet und dass alle Anforderungen der Leistungsgruppe „Spezielle Kinderchirurgie“ nach dem neuen Krankenhausplan erfüllt werden.



„Wegen der Breite des Fachgebietes ist Kinderchirurgie Teamarbeit“, fasst Prof. Ellerkamp zusammen. „Das Vorhalten hochspezialisierter kinderchirurgischer Behandlungsschwerpunkte wie z.B. der Kinderorthopädie oder Kinderurologie ist nur aufgrund besonderer Qualifikationen und Vorliegen der speziellen ärztlichen Weiterbildungsbefugnisse möglich und Ausdruck des hohen Engagements, dass wir der Behandlung der uns anvertrauen Patientinnen und Patienten entgegenbringen. Zudem hat die gute Zusammenarbeit zwischen Ärzteteam, Pflege und Therapie einen entscheidenden Einfluss auf die Behandlungsqualität.“



Im stationären Bereich versorgt die Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie jährlich rund 2.200 Patientinnen und Patienten und führt rund 2.000 Operationen durch. Dazu kommen pro Jahr über 12.000 ambulante Behandlungen.

