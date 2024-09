Benefizkonzert des Polizeimusikkorps Karlsruhe: 2.900 Euro zugunsten der Kinderkliniken

Mehr als 300 Zuhörerinnen und Zuhörer haben am Donnerstagabend die Livemusik auf dem Campus des Klinikums Karlsruhe genossen. Die Spenden in Höhe von 2.900 Euro kommen der Franz-Lust-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sowie die Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie zugute.



Die Franz-Lust-Klinik sowie die Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie spielen eine bedeutende Rolle in der Versorgung Minderjähriger vom Neugeborenen bis zum jungen Erwachsenen aus Karlsruhe und der Region. „Zu unserem Spektrum gehört zum Beispiel die Versorgung extrem frühgeborener Kinder genauso wie Korrekturen von Fehlbildungen beispielsweise im Bauchraum, die Behandlung von Knochenbrüchen oder onkologischen Erkrankungen“, erklärte PD Dr. Verena Ellerkamp, Direktorin der Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie.



In den beiden Kliniken werden jährlich zwischen 9.000 und 10.000 Kinder und Jugendliche stationär behandelt. Dazu kommen rund 35.000 Fälle in den Spezialambulanzen und der Kindernotaufnahme. „Die konservative und die operative Kinderklinik sind auf dem Campus des Klinikums Karlsruhe im selben Haus untergebracht und arbeiten sehr gut und sehr eng miteinander zusammen. Davon profitieren unsere Patientinnen und Patienten“, erläuterte Prof. Dr. Sascha Meyer, Direktor der Franz-Lust-Klinik.



Bei dem Konzert des Polizeimusikkorps Karlsruhe – das mit rund 70 Aktiven Deutschlands größtes Polizeiorchester ist – spielten die Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches Programm mit Stücken wie „Power of Love“ und „Nessaja“. Begleitet wurde das Orchester von Sängerin Nina Hirschler und Sänger Toni Bergsch.



Die Spenden in Höhe von 2.900 Euro, die während des Konzerts gesammelt wurden, kommen nun den beiden Kinderkliniken zugute und werden für verschiedene laufende Projekte eingesetzt.



Das Open-Air-Konzert soll nächstes Jahr erneut stattfinden. Der Termin hierfür wird rechtzeitig bekannt gegeben.

