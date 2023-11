„Auf einen Kaffee“ zum Thema Pankreaskrebs

Anlässlich des Weltpankreaskrebstags 2023 laden die Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie des Klinikums Karlsruhe und der Arbeitskreis der Pankreatektomierten (AdP) Betroffene, Angehörige sowie Interessierte zu einem gemeinsamen Austausch ein.



„Ob vor, mitten oder nach der Behandlung eines Pankreaskrebsleidens – der Informationsbedarf der Betroffenen ist immens“, weiß Prof. Dr. Jochen Gaedcke aus Erfahrung zu berichten. Gaedcke ist seit Mai 2023 Direktor der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie am Klinikum Karlsruhe. Der vom Universitätsklinikum Göttingen kommende Chirurg ist unter anderem spezialisiert auf die Behandlung des Bauchspeicheldrüsenkrebses. Dabei besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem ClinicalCancerCenter (CCC) des Klinikums, um für jeden Patienten das passende Therapieangebot zu finden.



Seiner Einschätzung zufolge spielen neben der klinischen Behandlung vor allem Kenntnisse zur richtigen Ernährung einschließlich zusätzlicher Pankreasenzyme sowie die Unterstützungsangebote durch den Arbeitskreis der Pankreatektomierten e.V. (AdP) eine bedeutende Rolle hinsichtlich der Lebensqualität der Betroffenen.



Vor diesem Hintergrund laden die Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie und der AdP am 18. November zwischen 11 und 13 Uhr zu einem gemeinsamen Austausch bei einem kleinen Brunch im Café Kanne in Haus M des Klinikums ein. Den Auftakt bildet Prof. Jochen Gaedcke mit einem kleinen Vortrag. Danach stehen der Klinikchef und sein Team sowie Andrea Raih, die Regionalgruppenleiterin des AdP, für Fragen bereit.