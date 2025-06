Auf Herz und Nieren

Die Herzen der Profis vom KSC schlagen für den Fußball – und für körperliche Höchstleistungen. Deshalb muss regelmäßig die Herzgesundheit überprüft werden. Die jährliche Untersuchung in der Kardiologie des Klinikums Karlsruhe stellt sicher, dass die Spieler in der kommenden Saison auf dem Platz alles geben können.



Schon zum fünften Mal sind die Fußballprofis des Karlsruher SC um Kapitän Marvin Wanitzek zur jährlichen kardiologischen Untersuchung ins Städtische Klinikum Karlsruhe gekommen. Insgesamt 21 Profispieler wurden in der Medizinischen Klinik IV durch das Team von Klinikdirektor Prof. Dr. Julian Widder durchgecheckt.



„Die Betreuung hier im Klinikum Karlsruhe ist sehr gut. Wir fühlen uns sehr wohl und sind dankbar dafür, dass so gut nach unseren Körpern geschaut wird. So können wir die ganze Saison Vollgas geben“, sagte KSC-Kapitän Marvin Wanitzek, der schon seit der ersten Untersuchung im Jahr 2021 im Klinikum Karlsruhe dabei ist.



Zu der von der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorgeschriebenen Untersuchung zählen unter anderem die Überprüfung der Blut- und Urinwerte, eine allgemeine Anamnese sowie Ruhe-EKG und Herz-Ultraschall. Außerdem traten die Spieler beim Belastungs-EKG auf dem Fahrrad-Ergometer in die Pedale. Dabei wird auch der Blutdruck gemessen.



„Für professionelle Sportler ist ein solcher Gesundheitscheck ungemein wichtig“, betonte Chefarzt Prof. Widder. „Bei der Untersuchung können beispielsweise Symptome einer möglichen Herzmuskelentzündung erkannt werden. Diese kann insbesondere Leistungssportler treffen, wenn sie nach einer Infektion zu früh ins Training einsteigen.“



Das Klinikum Karlsruhe übernimmt seit 2021 einen Teil der sportmedizinischen Untersuchungen der Mannschaften des Sportclubs. 150 Kinder und Jugendliche im Bereich der U12 bis U17 sowie die U19, die U23 und die Profis des KSC erhalten im Rahmen der Partnerschaft unter anderem die vorgeschriebene Herz-Kreislauf-Funktionsprüfung zu Beginn der Saison.



„Wir freuen uns sehr, die Mannschaften des KSC bei den Vorbereitungen auf die neue Spielzeit unterstützt zu haben und wünschen den Profis und Nachwuchsteams eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2025/26!“, sagte Prof. Widder.

