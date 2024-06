Am 14. Juni ist Weltblutspendetag

Vor 20 Jahren haben verschiedene Blutspendedienste den internationalen Blutspendetag ins Leben gerufen. Seither wird immer am 14. Juni auf die Bedeutung und Notwendigkeit der Blutspende hingewiesen. Auch das Städtische Klinikum Karlsruhe möchte zu diesem Anlass über die Blutspende informieren und lädt alle Interessierten in die Blutspendezentrale auf dem Klinik-Campus ein.Der Weltblutspendetag wurde anlässlich des Geburtstags von Karl Landsteiner ins Leben gerufen. Er hat im Jahr 1900 die AB0-Blutgruppen entdeckt, wofür er im Jahr 1930 mit dem Medizinnobelpreis ausgezeichnet wurde.Die Transfusion von Blutkomponenten ist auch mehr als ein Jahrhundert nach Landsteiners bahnbrechender Entdeckung unverzichtbar, da es keinen künstlichen Blutersatz gibt. Eine Transfusion kann bei schweren Erkrankungen wie z.B. bei Tumorleiden, nach Unfällen oder bei großen Operationen nötig sein.In Deutschland brauchen schätzungsweise 70 Prozent aller Menschen einmal im Leben Blutpräparate oder Medikamente, die aus Blut hergestellt werden. Dem stehen 2 bis 3 Prozent der Erwachsenen gegenüber, die regelmäßig Blut spenden. Dabei kann fast jeder zum Blutspender werden: gesunde Erwachsene ab 18 Jahren mit mindestens 50 kg Körpergewicht dürfen Blut spenden – Frauen alle drei Monate, Männer alle zwei Monate. Wer wissen möchte, ob er Blut spenden kann, findet auf der Internetseite der Blutspendezentrale ausführliche Informationen.Der Aktionstag fällt in eine kritische Zeit: Traditionell wird in der Ferienzeit mit Pfingsten und den Sommerferien weniger Blut gespendet. Das spielt auch deshalb eine Rolle, weil Blutprodukte nur begrenzt konservierbar sind. Dazu kommt die demografische Entwicklung: Auf immer weniger potenzielle Blutspenderinnen und Spender kommen mehr Empfängerinnen und Empfänger von Bluttransfusionen.Dabei profitieren Blutspenderinnen und -spender auch mit Blick auf ihre eigene Gesundheit. Im Zuge der Spende wird ihr Blut standardmäßig untersucht: Überprüft werden unter anderem die Zahl der Blutzellen und es wird auf Infektionskrankheiten wie z.B. Hepatitis B, C und E sowie HIV getestet. Einmal pro Jahr werden außerdem Blutzucker, Cholesterin, Leber- und Nierenwerte sowie Harnsäure gecheckt.Die Blutspendezentrale ist am 14. Juni von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Als kleines Dankeschön erhalten alle Spenderinnen und Spender, die am Aktionstag in die Blutspendezentrale am Klinikum Karlsruhe kommen, leckeres Eis vom Pfälzer Eiswagen sowie Brezeln und Kaffee.Selbstverständlich können Sie auch außerhalb des Aktionstags zur Blutspende in die Blutspendezentrale kommen. Anmelden könne Sie sich im Online-Portal.