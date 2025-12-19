Ablenkung, wenn es piekt

Künftig helfen im Klinikum Karlsruhe großflächige Bilder aus Projektoren, dass Kinder abgelenkt von Angst und Stress untersucht und behandelt werden können. Finanziert wurden die Geräte vom neuen Förderverein Klinikhelden und der Bodo-und-Bärbel-Schelling-Stiftung aus Karlsruhe.



Vor wenigen Wochen haben neun Mitarbeitende des Städtischen Klinikums Karlsruhe die Klinikhelden gegründet: Einen Förderverein zur Finanzierung von Projekten auf den Kinderstationen im Zentrum für Kinder und Frauen und in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, die nicht durch die Kostenträger gedeckt sind. Jetzt freuen sich die Klinikhelden über ihre erste Großspende: Die Bodo-und-Bärbel-Schelling-Stiftung übernimmt die Kosten für drei Projektoren im Gesamtwert von etwa 21.500 Euro.



Die Geräte des niederländischen Unternehmens Qwiek erzeugen ein großflächiges Bild, das beispielswiese an die Zimmerdecke projiziert werden kann. Es können verschiedene Filme abgespielt werden, etwa Videoclips von Meeresbewohnern oder der Erde von oben. Dazu erklingen beruhigende Musik oder Geräusche.



„Ein Krankenhausbesuch mit all seinen ungewohnten Behandlungen kann vor allem für Kinder häufig belastend sein und womöglich in schlechter Erinnerung bleiben. Die Filme lenken die Kinder bei unangenehmen Behandlungen wie der Blutentnahme ab und helfen somit, Ängste zu lindern und sogar Traumata zu vermeiden“, so Bettina Lisbach, Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums Karlsruhe bei der offiziellen Übergabe. Außerdem erleichtern sie die Arbeit für die Mitarbeitenden, da sie die Behandlung zügig und in Ruhe durchführen können.



„Die Projektoren sind durch die leichtgängigen Rollen mobil und daher flexibel einsetzbar“, ergänzte Sascha Dennig aus dem Vorstand der Klinikhelden. „Hauptsächlich werden sie in der Kindernotaufnahme und der pädiatrischen Ambulanz zum Einsatz kommen, wo es eben zu unangenehmen Untersuchen kommen kann oder die Kinder beruhigt werden müssen.“



Das Ehepaar Schelling hat sich über seine Stiftung bereits in der Vergangenheit für das Klinikum Karlsruhe eingesetzt. „Wir engagieren uns schon sehr lange für Kinder, etwa über Patenschaften bei ‚Plan International‘ oder der Kindernothilfe“, berichtete Bodo Schelling. „An diesem Projekt gefällt uns, dass es den kleinen Patientinnen und Patienten direkt zugutekommt und gleichzeitig langfristig angelegt ist.“



Bereits vor 20 Jahren hat das Ehepaar die gemeinnützige Bodo-und-Bärbel-Schelling-Stiftung gegründet. Die Stiftung setzt sich hauptsächlich für hilfsbedürftige Kinder in der Heimatstadt Karlsruhe ein.



„Wir erbringen eine leistungsstarke medizinische Versorgung für die gesamte Region Karlsruhe“, sagte Prof. Dr. Dr. Martin Holderried, Medizinsicher Geschäftsführer des Klinikums. „Angesichts der schwierigen Krankenhausfinanzierung sind wir umso dankbarer, dass sich Menschen wie Bärbel und Bodo Schelling in so hohem Maße für unser Haus und damit das Gemeinwohl einsetzen.“

