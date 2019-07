Pressemitteilung BoxID: 759082 (Städtisches Klinikum Karlsruhe GmbH)

Abiturienten spenden für Kinderklinik

Der Abiturjahrgang 2018 des Eichendorff Gymnasiums in Ettlingen spendet 1.200 Euro an die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Städtischen Klinikums Karlsruhe

„Wir wollen damit künftigen Abschlussjahrgängen aufzeigen, dass mit einem solchen „Restbetrag“ durchaus sinnvolle Beiträge zur Gesellschaft geleistet werden können“, so Tanja Jungmann, Spendenverantwortliche der Aktion. Die 74 Schüler des Abiturjahrganges 2018 hatten im Rahmen der Finanzierung ihrer Abschlussfeierlichkeiten Geld gesammelt, um ihren Abiball, die Feierlocation u.a. zu finanzieren. Ein Teil der überschüssigen Einnahmen gingen an die Franz-Lust-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Städtischen Klinikums Karlsruhe.



„Wir wollten bereits im Vorfeld so viel Geld für die Abschlussfeier sammeln, dass wir auf jeden Fall auch alle Kosten abdecken können“ erklärt Tanja Jungmann. „Schließlich hatten wir am Ende noch 1.200 Euro übrig. Diese wollten wir für einen guten Zweck spenden.“ Bei einer Abstimmung bekamen das Hospiz in Ettlingen und die Kinder- und Jugendmedizin des Städtischen Klinikums den Zuschlag.



Bei der Übergabe des Spendenschecks bedankte sich der Dr. Paul Vöhringer, Leitender Oberarzt der Kinder- und Jugendklinik, bei Tanja Jungmann für die Spende und das vorbildliche Engagement.

