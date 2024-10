5. Karlsruher Präventionsgespräch in der Messe Karlsruhe

Beim 5. Karlsruher Präventionsgespräch am 12. Oktober lädt Prof. Dr. Martin Storck, Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie am Städtischen Klinikum Karlsruhe alle Interessierten herzlich ein, sich über aktuelle Themen der Gesundheitsprävention zu informieren.



Passend zum Weltthrombosetag spricht Prof. Knut Kröger, Direktor der Klinik für Angiologie Krefeld und Vorstand des Vereins Thrombose Initiative e.V., zunächst über die Risikofaktoren von tiefen Venenthrombosen und moderne Therapiemöglichkeiten. Zur Veranschaulichung lässt ein Aorta-Modell die Anatomie der Bauchschlagader in Übergröße erleben.



Wie bei jedem Präventionsgespräch steht auch die Rauchentwöhnung im Fokus. Prof. Lion Shahab vom University College aus London erklärt am Beispiel Großbritanniens, wie andere Länder die Zahl der Raucherinnen und Raucher nachhaltig verringert haben. Dabei geht es auch um Vermeidungsstrategien: Wie verhindere ich, zum Raucher zu werden, und wie höre ich mit dem Rauchen wieder auf.



Außerdem steht die gesunde Ernährung im Fokus: Prof. Sebastian Debus, Direktor der Klinik für Gefäßmedizin/Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, wird sein – gemeinsam mit der Medizinjournalistin Jutta von Camphausen und dem Sternekoch Gilbert Köcher – verfasstes Buch „Das Kochbuch für gesunde Gefäße: 70 Gourmetrezepte für gesunde Arterien“ vorstellen.



Zur Abrundung zeigt Matthias Kurandt von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) im Live-Cooking, wie jeder gefäß- und klimagesund kochen kann.



Die Veranstaltung findet am 12. Oktober in der Messe Karlsruhe, Messeallee 1 in 76287 Rheinstetten, statt. Sie richtet sich an Ärztinnen und Ärzte, Patientinnen und Patienten sowie an die breite Öffentlichkeit. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

