4.000 Euro für die Kinderklinken am Klinikum Karlsruhe

Jedes Jahr spielt das renommierte Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg ein Benefizkonzert im Konzerthaus Karlsruhe zugunsten der Franz-Lust-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sowie der Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie am Städtischen Klinikum Karlsruhe.



Die Franz-Lust-Klinik sowie die Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie spielen eine bedeutende Rolle in der Versorgung Minderjähriger vom Neugeborenen bis zum jungen Erwachsenen aus Karlsruhe und der Region. Die Kliniken sind im selben Gebäude untergebracht und kooperieren eng miteinander. „Jedes Jahr behandeln wir in den beiden Kliniken zusammengerechnet zwischen 9.000 und 10.000 Fälle stationär und rund 35.000 Kinder und Jugendliche in unseren Spezialambulanzen und der Kindernotaufnahme“, erklärte Prof. Dr. Sascha Meyer, Direktor der Franz-Lust-Klinik.



„Unser Spektrum umfasst alle Schwerpunkte und Unterdisziplinen, dazu gehört die Versorgung extrem frühgeborener Kinder genauso wie die Korrektur von Fehlbildungen beispielsweise im Bauchraum, die Behandlung von Knochenbrüchen oder onkologischen Erkrankungen“, ergänzte PD Dr. Verena Ellerkamp, Direktorin der Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie.



Jetzt überreichten Petra Görlach von Toto Lotto Baden-Württemberg und Lutz Boden von der Sparkasse Karlsruhe die großzügige Spende von 4.000 Euro an die Vertreter des Klinikums Karlsruhe. Die Einnahmen werden für verschiedene laufende Projekte in den beiden Kliniken, unter anderem eine Musiktherapie, eingesetzt.



„Unser Dank gilt den langjährigen Sponsoren des Konzerts, Toto Lotto Baden-Württemberg und der Sparkasse Karlsruhe, die das Event auch in diesem Jahr maßgeblich unterstützt haben“, sagte Pflegedirektorin Elvira Schneider. „Ebenso bedanken wir uns bei den Medienpartnern Badische Neueste Nachrichten und Baden-TV, die jedes Jahr mit ihrer unentgeltlichen Berichterstattung wesentlich zum Erfolg des Konzerts beitragen.“



Das Benefizkonzert, das bereits am 5. März im ausverkauften Konzerthaus stattgefunden hatte, begeisterte das Publikum mit einem abwechslungsreichen musikalischen Programm. Rund 60 Soldatinnen und Soldaten unter der Leitung von Oberstleutnant Christian Weiper boten Highlights der symphonischen Blasmusik, klassische Militärmärsche sowie gehobene und moderne Unterhaltungsmusik dar.



Die Planungen für das nächste Benefizkonzert, dann zum 25-jährigen Jubiläum, sind bereits in vollem Gange. Dieses wird am Dienstag, den 11. März 2025, erneut im Konzerthaus Karlsruhe stattfinden. Der Kartenvorverkauf beginnt im November 2024.

