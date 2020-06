Pressemitteilung BoxID: 802429 (Städtisches Klinikum Karlsruhe GmbH)

3.400 Liter für das Klinikum Karlsruhe

Hersteller Kumpf spendet fünf Paletten Multivitaminsaft

Mit der Aktion „Kumpf hilft!“ hat der Fruchtsafthersteller Kumpf die Beschäftigten des Städtischen Klinikums Karlsruhe kostenlos mit Multivitaminsaft versorgt. Morgens brachte ein LKW fünf Paletten Getränkekartons mit insgesamt 3.400 Liter auf den Campus.



„Wir möchten uns beim Personal im Klinikum bedanken, das auch in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten so viel Einsatz zeigt“, sagte Unternehmenssprecherin Susanne Blessing.



Der Multivitaminsaft der Marke „Sanft wie Seide Frühstück“ wird in den kommenden Tagen in den einzelnen Kliniken und Geschäftsbereichen verteilt und soll so möglichst viele Mitarbeiter erfrischen.



Kumpf Fruchtsaft ist seit 1898 tief mit den Menschen in der Region und mit unserer Umwelt verwurzelt und steht für beste Säfte aus baden-württembergischen Streuobst.

