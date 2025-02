Prinzenpaar zu Besuch in NRW-Geburtenklinik Nr. 1

Der traditionelle Besuch des Gladbacher Prinzenpaares Prinz Alexander I. und Prinzessin Niersia Kathrin, am 4. Februar 2025 in den Städtischen Kliniken Mönchengladbach endete für die Tollitäten im Kreißsaal der Geburtshilfe.



Nach einem intensiven Austausch mit dem SKMG-Geschäftsführer und dem neuen Ärztlichen Direktor der Städtischen Kliniken, Thorsten Celary und Prof. Dr. Huan N. Nguyen, begleiteten Chefärztin Dr. Sabine Keiser und Chefarzt Dr. René Bogesits-Aufschneider das Prinzenpaar, deren Adjutanten und die Vorstände des Mönchengladbacher Karnevalsverbandes in die Mutter-Kind-Klink auf dem SKMG-Gelände.



Die Karnevalisten besichtigten damit einen wichtigen Schwerpunkt der Städtischen Kliniken. Die Geburtshilfe des Eli ist nicht nur als Perinatalzentrum Level I zertifiziert und versorgt mit der Kinderklinik zusammen das komplette Spektrum der Geburtshilfe, das Zentrum ist auch mit 3.496 Geburten im Jahr 2024 nach der Geburtenliste von Nutricia (Aptamil und Milupa) wieder auf Platz eins der geburtenstärksten Kliniken in NRW.



Insbesondere die Teams auf den Wochenstationen waren begeistert vom wertschätzenden Besuch des blau-weißen Prinzenpaares. Unter den Kolleginnen und Kollegen befinden sich zahlreiche Karnevalsbegeisterte, die auch die diesjährige erneute aktive Teilnahme der Städtischen Kliniken Mönchengladbach am Veilchendienstagszug kaum noch erwarten können.

