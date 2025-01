Chefarztwechsel im Gastroenterologischen- und Onkologischen-Zentrum

In der Abteilung für Gastroenterologie, Onkologie und Innere Medizin der Städtischen Kliniken Mönchengladbach findet ein Wechsel statt: Neuer Chefarzt und damit Nachfolger von Professor Dr. Huan N. Nguyen wird zum 1. Januar 2025 Professor Dr. Dirk Graf. Prof. Dr. Nguyen berät die Geschäftsführung ab sofort als hauptamtlicher Ärztlicher Direktor in medizinisch-strategischen Fragen.



Prof. Dr. Dirk Graf studierte im Anschluss an Abitur und den Zivildienst, den er im Bereich der Pflege ableistete, in seiner Heimatstadt Aachen Medizin. Seine Doktorarbeit, in der er Zusammenhänge zwischen dem Gallenfluss und dem Zellsterben in der Leber untersuchte, wurde 2003 an der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie der Universität Düsseldorf mit der Bestnote „summa cum laude“ bewertet. Im Jahr 2011 folgte die Habilitation, im Jahr 2017 dann die Ernennung zum außerplanmäßigen Professor. An der Universitätsklinik Düsseldorf leitete er das DKG-zertifizierte Darmkrebs-, Pankreaskarzinom- und Leberkrebszentrum und war als Oberarzt hauptverantwortlich für den Bereich Gastrointestinale Onkologie. Ein weiterer Schwerpunkt seiner klinischen Tätigkeit war die interventionelle sonographische und endoskopische Diagnostik und Therapie. In den vergangenen Jahren war der 54-Jährige als Chefarzt für Innere Medizin, Gastroenterologie und Onkologie an den Standorten Dormagen und Grevenbroich des Rheinland Klinikums tätig.



„Mit Professor Graf konnten wir einen erfahrenen und anerkannten Chefarzt für die Gastroenterologie mit onkologischer Expertise gewinnen und damit die schon vor einigen Jahren begonnene strategische Ausrichtung der Städtischen Kliniken auch durch eine hochqualifizierte, personelle Neuaufstellung untermauern“, sagt Thorsten Celary, Geschäftsführer der Städtischen Kliniken Mönchengladbach.



Als neuer Chefarzt möchte Professor Graf einige Akzente setzen. „In den Städtischen Kliniken Mönchengladbach habe ich hervorragende Bedingungen vorgefunden, um diese Abteilung auch für die Zukunft auf einem hohen medizinischen Niveau weiterzuentwickeln. Ein Fokus soll die Erweiterung des medizinischen Angebots der Sonographie und der Endoskopie sein. Zudem möchte ich mit meiner Expertise den onkologischen Bereich ambulant und stationär ausbauen, denn eine hochwertige, wohnortnahe Versorgung onkologischer Patienten muss gewährleistet sein“, so Prof. Dr. Dirk Graf.



Der bisherige Chefarzt Prof. Dr. Huan N. Nguyen berät die Geschäftsführung der Städtischen Kliniken ab sofort als hauptamtlicher Ärztlicher Direktor in medizinisch-strategischen Fragen. Grund für diese neugeschaffene Position sind die zunehmenden ärztlich-medizinischen Problem- und Fragestellungen von der Krankenhausplanung über die Digitalisierung bis hin zur Infektionssteuerung. Die bestehenden medizinischen Prozesse werden neu strukturiert und erweitert, um bei Fachkräftemangel, veränderter Krankenhauslandschaft und unzureichender Refinanzierung das hohe Leistungsniveau zu erhalten und eine maximale Qualität sicherzustellen. “Die nächsten zwei bis drei Jahre werden für die Krankenhäuser sehr herausfordernd sein. Und nicht jedes Krankenhaus wird diese Herausforderungen schultern können. Unserer Geschäftsführung ist es wichtig, bei der Umstrukturierung der Prozesse die medizinische Expertise von Anfang an einzubeziehen. Darum hat sie die Position neu geschaffen und mich gebeten diese zu übernehmen“. Oberstes Ziel der Städtischen Kliniken Mönchengladbach ist es, hochqualitative medizinische Versorgung in der Stadt und der Region sicherzustellen. Dafür werden nach Ansicht der Geschäftsführung und der Ärztlichen Direktion stärker als bisher Kooperationen und zusätzliche Infrastrukturen nötig sein, die die Kommunikation zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten fördert.

