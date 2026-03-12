Ausgezeichnete Medizin für die Kleinsten: Städtische Kliniken Mönchengladbach erhalten erneut das Gütesiegel „Ausgezeichnet. FÜR KINDER plus“

Fachärztliche Präsenz: Eine kontinuierliche Besetzung durch qualifizierte Kinderärztinnen und -ärzte.

Eine kontinuierliche Besetzung durch qualifizierte Kinderärztinnen und -ärzte. Pflegeexpertise: Das „Eli“ erfüllt die strengen Anforderungen an die Kinderkrankenpflege, bei der mindestens 95 % des Personals speziell in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege qualifiziert sein müssen – ein Kriterium, an dem bundesweit immer mehr Kliniken scheitern.

Das „Eli“ erfüllt die strengen Anforderungen an die Kinderkrankenpflege, bei der mindestens 95 % des Personals speziell in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege qualifiziert sein müssen – ein Kriterium, an dem bundesweit immer mehr Kliniken scheitern. Familienorientierung: Die kostenfreie Mitaufnahme eines Elternteils bei Säuglingen und Kleinkindern sowie großzügige Besuchsregelungen sind fester Bestandteil des Konzepts.

Bereits zum neunten Mal wurde dasverliehen, die sich einer strengen Überprüfung durch eine multiprofessionelle Bewertungskommission unterzogen haben. Das Ziel: Eltern eine verlässliche Orientierungshilfe bei der Suche nach der bestmöglichen stationären Versorgung für ihr Kind zu bieten.Um die Auszeichnung zu erhalten, müssen Kliniken ausnahmslos alle Standards für eine multiprofessionelle und interdisziplinäre Versorgung erfüllen. Dazu gehören:Besonders stolz sind die Verantwortlichen der Städtischen Kliniken darauf, dass auch die Strukturen der Kinderchirurgie erneut als Teil der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in besonderer Weise ausgezeichnet wurden. Nurerhalten in Deutschland dieder Kindermedizin.so, Sektionsleiter der Kinderchirurgie an den Städtischen Kliniken MönchengladbachIn der aktuellen Bewertungsrunde wurde ein besonderesgelegt. Da dieaktiv die Kinderkrankenpflegeausbildung fördern, wird das Haus in der offiziellen Klinikliste künftig mit einemhervorgehoben.so, Chefärztin des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Städtischen Kliniken Mönchengladbach.Zudem werden auf dem Portaldie spezifischen pädiatrischen Behandlungsschwerpunkte des Hauses explizit ausgewiesen. Eltern können so auf einen Blick sehen, welche hochspezialisierten Leistungen zur Verfügung stehen. Menschen, die sich für eineninteressieren, finden ebenfalls auf dieser Seite wichtige Informationen. – Stolz sind die Verantwortlichen, dass sie ab demein deutschlandweitin der Kinder- und Jugendmedizin anbieten können.„Ein krankes Kind benötigt mehr als nur moderne Medizin. Es braucht eine Umgebung, in der es sich sicher und geborgen fühlt“,betontDas Gütesiegel bestätigt, dass die Kinderklinik des Elisabeth-Krankenhauses die Kriterien der internationalen(European Association for Children in Hospital) vollumfänglich erfüllt – von der kindgerechten räumlichen Gestaltung bis hin zur psychosozialen Begleitung der gesamten Familie. Mit der erneuten Zertifizierung festigt das „Eli“ seinen Ruf als