Ausgezeichnete Medizin für die Kleinsten: Städtische Kliniken Mönchengladbach erhalten erneut das Gütesiegel „Ausgezeichnet. FÜR KINDER plus“

Das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Städtischen Kliniken Mönchengladbach – Elisabeth-Krankenhaus Rheydt - darf sich auch für die Jahre 2026 und 2027 mit dem begehrten Gütesiegel „Ausgezeichnet. FÜR KINDER plus“ schmücken. Das Zertifikat bescheinigt dem „Eli“ eine herausragende Strukturqualität sowie eine medizinische und psychosoziale Betreuung auf höchstem Niveau.

Bereits zum neunten Mal wurde das Siegel bundesweit an Kliniken verliehen, die sich einer strengen Überprüfung durch eine multiprofessionelle Bewertungskommission unterzogen haben. Das Ziel: Eltern eine verlässliche Orientierungshilfe bei der Suche nach der bestmöglichen stationären Versorgung für ihr Kind zu bieten.

Qualität, die über den Standard hinausgeht
Um die Auszeichnung zu erhalten, müssen Kliniken ausnahmslos alle Standards für eine multiprofessionelle und interdisziplinäre Versorgung erfüllen. Dazu gehören:
  • Fachärztliche Präsenz: Eine kontinuierliche Besetzung durch qualifizierte Kinderärztinnen und -ärzte.
  • Pflegeexpertise: Das „Eli“ erfüllt die strengen Anforderungen an die Kinderkrankenpflege, bei der mindestens 95 % des Personals speziell in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege qualifiziert sein müssen – ein Kriterium, an dem bundesweit immer mehr Kliniken scheitern.
  • Familienorientierung: Die kostenfreie Mitaufnahme eines Elternteils bei Säuglingen und Kleinkindern sowie großzügige Besuchsregelungen sind fester Bestandteil des Konzepts.
Das große „Plus“
Besonders stolz sind die Verantwortlichen der Städtischen Kliniken darauf, dass auch die Strukturen der Kinderchirurgie erneut als Teil der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in besonderer Weise ausgezeichnet wurden. Nur wenige Kliniken erhalten in Deutschland die Auszeichnung für beide Disziplinen der Kindermedizin.

„Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Auszeichnung „Ausgezeichnet für Kinder plus“ die außerordentlich gute Zusammenarbeit zwischen Kinderchirurgie und Kinderklinik auch nach außen hin sichtbar machen können“,

so Dr. med. Sven Högg, Sektionsleiter der Kinderchirurgie an den Städtischen Kliniken Mönchengladbach

Besonderer Fokus auf Ausbildung und Spezialisierung
In der aktuellen Bewertungsrunde wurde ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildung gelegt. Da die Städtischen Kliniken Mönchengladbach aktiv die Kinderkrankenpflegeausbildung fördern, wird das Haus in der offiziellen Klinikliste künftig mit einem blauen Stern hervorgehoben.

„Dies unterstreicht unsere Rolle als wichtiger Ausbildungsstandort und sichert die Versorgungsqualität von morgen“,

so Dr. med. Sabine Keiser, Chefärztin des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Städtischen Kliniken Mönchengladbach.

Zudem werden auf dem Portal www.ausgezeichnet-fuer-kinder.de die spezifischen pädiatrischen Behandlungsschwerpunkte des Hauses explizit ausgewiesen. Eltern können so auf einen Blick sehen, welche hochspezialisierten Leistungen zur Verfügung stehen. Menschen, die sich für einen Pflegeberuf interessieren, finden ebenfalls auf dieser Seite wichtige Informationen. – Stolz sind die Verantwortlichen, dass sie ab dem Sommer 2026 ein deutschlandweit besonderes Qualifizierungsangebot für Pflegende in der Kinder- und Jugendmedizin anbieten können.

Sicherheit und Geborgenheit als Leitmotiv

„Ein krankes Kind benötigt mehr als nur moderne Medizin. Es braucht eine Umgebung, in der es sich sicher und geborgen fühlt“,

betont Dr. Keiser.

Das Gütesiegel bestätigt, dass die Kinderklinik des Elisabeth-Krankenhauses die Kriterien der internationalen EACH-Charta (European Association for Children in Hospital) vollumfänglich erfüllt – von der kindgerechten räumlichen Gestaltung bis hin zur psychosozialen Begleitung der gesamten Familie. Mit der erneuten Zertifizierung festigt das „Eli“ seinen Ruf als führende Adresse für Kinderund Jugendmedizin in der Region.

In den Städtischen Kliniken Mönchengladbach, dem Elisabeth-Krankenhaus Rheydt, werden pro Jahr rund 100.000 Patient:innen mit modernsten Verfahren ambulant und stationär behandelt. Die Ausstattung mit Medizintechnik der jüngsten Generation sorgt dafür, dass das Eli für viele innovative Operationsmethoden führend in der Region ist. Systematische Kooperationen wie beispielsweise mit der Uni-Klinik Düsseldorf tragen zum hohen Standard bei. Die Klinik legt großen Wert darauf, aus ihren 2.000 Mitarbeiter:innen ein echtes Team zu formen. Respekt, Verantwortung und Freundlichkeit sind grundlegend: unter den Mitarbeitenden und gegenüber den Patient:innen. Das Elisabeth-Krankenhaus ist einer der größten Arbeitgeber in Mönchengladbach. Es versteht sich als verwurzelter Teil der Region und pflegt daher den Austausch mit Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Stadt.

