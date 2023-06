Fahrgastbeiräte Deutschlands tagen in Halle (Saale)

Seit vielen Jahren stehen Fahrgastbeiräte in Deutschland im gemeinsamen Austausch. Im bundesweiten Netzwerk finden sie viele Möglichkeiten, Wissen zu teilen, Erfahrungen auszutauschen, sich untereinander oder auch die Öffentlichkeit zu informieren. „Jährlich kommen wir Beiräte an zwei Tagen auf einer Tagung zusammen. In jedem Jahr ist eine andere Stadt Gastgeber. Wir sind sehr stolz, dass in diesem Jahr unsere schöne Saalestadt Ausrichter der Veranstaltung sein wird. Der HAVAG danken wir sehr für die engagierte, kompetente Unterstützung bei der Organisation der zwei spannenden Tage im Oktober“, sagt Hans-Joachim Berkes, Vorsitzender des Fahrgastbeirates Halle (Saale).Vinzenz Schwarz, Vorstand der Halleschen Verkehrs-AG, freut sich ebenso auf die Tagung: „Wir haben gemeinsam ein prall gefülltes interessantes Programm gestrickt und wollen uns mit den Fahrgastbeiräten austauschen - unter anderem mit Verkehrs-Politikern, -Planern und vielen anderen Gästen wie Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt. Gemeinsam schieben wir die Mobilitätswende an!“Der Fahrgastbeirat Halle ist ein ehrenamtliches Gremium, das die HAVAG bei Entscheidungen und Entwicklungen im Hinblick auf Neuanschaffungen, Baumaßnahmen, Streckennetz sowie den Kundenkontakt begleiten.Als Bindeglied zwischen der HAVAG und den Fahrgästen engagieren sich insgesamt 18 Mitglieder aus verschiedensten Fahrgastgruppen um den öffentlichen Personennahverkehr in Halle stetig zu verbessern. Den Vorsitz führen Hans-Joachim Berkes und sein Stellvertreter Thomas Faust.Im Beirat sind alle zentralen Fahrgastgruppen der HAVAG durch neun Vertreter entsprechender Institutionen für Sie vertreten: Schüler*innen, Studierende, Berufstätige und Sonstige, Menschen mit Behinderung, internationale Gäste und Migranten, Touristen und Gäste sowie Senioren. Darüber hinaus setzen sich ebenfalls neun Bürgerinnen und Bürger im Fahrgastbeirat für Ihre Belange ein. Unterstützt wird unsere gesamte Arbeit durch ausgewählte Mitarbeiter der HAVAG.Weitere Informationen: HAVAG-Fahrgastbeirat | SWH. HAVAG