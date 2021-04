„Halte durch, wir öffnen wieder!“ heißt die neue humorige Werbekampagne der Stadtmarketing Karlstadt GmbH. An fünf Standorten in Karlstadt stehen dazu Werbebanner, die Motive sind in den Sozialen Medien zu finden und stehen jedem Mitglied des Gewerbevereins kostenlos für Werbezwecke zu Verfügung.



„Wir wollen mit der humorvollen Aktion motivieren durchzuhalten und das Beste aus dem momentanen Ernst der Lage machen. Denn seit dem erneuten Lockdown spüren wir, dass die Verunsicherung darüber, wie das neue Jahr verlaufen wird, sehr groß ist." teilt Susanne Keller von der Stadtmarketing Karlstadt GmbH in der Pressemitteilung mit.



Eigentlich müssten die Kunden den Einzelhändlern und Gastwirten zurufen: "Haltet durch!" Doch die Stadtmarketing Karlstadt haben den Spieß umgedreht und so drückt z.B. eine Kundin, ihre Nase von außen am Schaufenster platt. Für die Aktion wurden Akteure aus Karlstadt oder der Umgebung gesucht, die von Jürgen und Tina Müller vom Foto-Studio Müller fotografiert wurden.

