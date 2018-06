Gaukelei und mittelalterliches Treiben vor dem Schweriner Schloss

An diesem Wochenende erleben kleine und große Besucher beim SommerMärchen in Schwerin erneut eine Reise ins Mittelalter. Von Freitag bis Sonntag laden Händler, Gaukler und Spielleute auf dem Platz rund um die Siegessäule vor dem Schloss zu einem bunten historischen Markttreiben ein.Zauberhafte Märchendarbietungen, historische Spiele und einfallsreiche Shows - von akrobatisch bis ritterlich - bringen Kinderaugen zum Leuchten. Besonders Wagemutige können sich im Bogenschießen und Axtwerfen versuchen. Höhepunkte des fantasievollen Programms sind die actionreichen Stücke in der Ritterkampfarena mit dem feuerspeienden Drachen Birgon.Große Gäste kommen bei den mittelalterlichen Klängen von Cocolorus Diaboli voll auf ihre Kosten. Zahlreiche Marktstände mit märchenhaften Gewändern, Spielzeug, Kräutern und historischen Handarbeiten sowie Tavernen mit feinen und deftigen Köstlichkeiten laden zum Bummeln und Verweilen ein.Das SommerMärchen ist am Freitag von 14 bis 24 Uhr, am Samstag von 10 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.Mehr Informationen gibt es unter www.schwerin.info