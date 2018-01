Auf Entdeckungstour durch Schwerin

Alljährlich zum Weltgästeführertag laden die Schweriner Gästeführer Einheimische und Besucher zu ganz besonderen thematischen Rundgängen ein. „Menschen, die Geschichte schrieben“ stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt der insgesamt zehn Führungen, die am 24. Februar 2018 kostenfrei angeboten werden. Passend zum Thema erzählen die Stadtführer interessante Geschichten und unterhaltsame Anekdoten von berühmten und berüchtigten, aber auch von weniger bekannten Schweriner Persönlichkeiten. Eine tolle Chance auch für Landeshauptstädter, die eigene Stadt einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel kennenzulernen.



Die kurzweiligen Rundgänge führen über den Alten Friedhof, durch die Schelfstadt und an viele andere Orte der Stadt. Wer nicht so gut zu Fuß unterwegs ist, kommt bekannten Schwerinern bei einer Stadtrundfahrt mit dem roten Doppeldeckerbus auf die Spur.



Der Weltgästeführertag wird seit 1990 weltweit am 21. Februar anlässlich des Gründungstages des Weltverbandes der Gästeführer durchgeführt. Zahlreiche Gästeführerorganisationen auf der ganzen Welt bieten rund um diesen Tag öffentliche Führungen an, um auf die Vielfalt ihres Berufsbildes aufmerksam zu machen.



Bereits zum 18. Mal nehmen auch der Verein der Schweriner Gästeführer und die Stadtmarketing GmbH diesen besonderen Tag zum Anlass, um Schwerinern und Besuchern das breit gefächerte Angebot an Stadtführungen vorzustellen.



Führungen zum Weltgästeführertag am 24. Februar 2018 in Schwerin:



10.00 Uhr

Schweriner Architekten der Klassischen Moderne - von der ehemaligen AOK zum Capitol

Treff: Geschwister-Scholl-Str. 3-5



10.00 Uhr

Besuch der Grabstätten von Menschen, die weltweit und regional agiert haben

Treff: Alter Friedhof neben der Trauerhalle



10.45, 12.15 und 13.45 Uhr

Bekannten Schwerinern auf der Spur – Stadtrundfahrt mit dem roten Doppelstockbus

Treff: Am Markt vor der Tourist-Information

Info: NICHT bei Eis und Schnee



11.00 Uhr

Heinrich Seidel – Mecklenburger Schriftsteller und Ingenieur

Treff: Am Markt vor der Tourist-Information



12.00 Uhr

Persönlichkeiten der Schelfstadt

Treff: vor Schelfkirche St. Nikolai (Lindenstraße)



13.30 Uhr

Hugo Berwald und seine Werke (Vortrag im Rathaus, bei gutem Wetter anschließend kleiner Rundgang)

Treff: Am Markt vor der Tourist-Information



14.00 Uhr

Schlosskirchenführung – Die Bauauffassung von Johann Albrecht I. und Friedrich Franz II.

Treff: Schloss/Landtagseingang



14.30 Uhr

Bekannte und unbekannte Persönlichkeiten der Carl-Friedrich-Flemming-Klinik

Treff: vor der Notaufnahme der Helios Kliniken, Wismarsche Str. 393-397



#Weltgästeführertag #Schwerin

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH

Die Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH übernimmt für die Landeshauptstadt Schwerin, in enger Abstimmung mit Partnern aus Stadt und Region, das gesamte touristische Außenmarketing - von der Angebotsentwicklung, über die Vermarktung bis hin zum Gästeservice.



Dazu gehören insbesondere Imagewerbung, dier Stärkung der touristischen Marke Schwerin, professionelles Tourismus- und Veranstaltungsmanagement, das Betreiben einer Tourist-Information, Zimmervermittlung, Kurzreisen und Gruppenservice sowie das aktive Mitwirken an der stetigen Weiterentwicklung des Tourismus in Schwerin. Als kompetenter Ansprechpartner für die Reisebranche hat die Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH ebenfalls eine bedeutende Innenmarketingfunktion.



Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers