Mittelalterlicher Markt zur Weihnachtszeit in Siegburg

Sonntag bis Donnerstag: 11 - 20 Uhr, Freitag bis Samstag: 11 - 21 UhrTotensonntag, 26.11.23: 18 – 20 Uhr ohne Musik-/KulturprogrammIn der Weihnachtszeit kehrt Siegburg ins Mittelalter zurück. Dann knistern Feuer in der Dunkelheit. Fackeln, Öllampen und Kerzen werfen flackerndes Licht. Es duftet nach Gewürzen, süßen Köstlichkeiten und Genüssen der Vergangenheit. Eine längst vergessene Mundart schallt über den Platz, statt Kleidung werden Gewänder getragen. Seiler, Besenbinder, Töpfer, Schmiede und Riemenschneider zeigen ihre Künste.Krämer und fliegende Händler bieten ihre Waren feil. Mit handgemachten duftenden Naturseifen, wohlig warmen Fellen, geschmeidigen Geldbeuteln aus Leder, Lesewürmern aus Filz, kostbaren Gewürzen und vielem mehr gibt es eine ausgefallene Auswahl an Geschenken für sich und seine Liebsten. An den hölzernen Marktständen wird gefeilscht, unter Zeltdächern oder dem Sternenhimmel geruht und gegessen.Auch der Gaumen wird verwöhnt mit Delizien wie Flammlachs, Spätzle, Maronen und Wildbratwurst. Der Glühwein, der Met und der orientalische Mocca sind nur eine Auswahl an Getränken, die den Genuss begleiten.Dazwischen Gaukler, die Schabernack treiben, und Spielleute, die mit Flöten, Trommeln, Schalmeien und Sackpfeifen durch die Menge auf dem Marktplatz ziehen.Zu den täglichen Programmpunkten auf dem Marktgelände gehören die Markteröffnung, die musikalische Unterweisung, der Tanz der Marktleute, Gaukelspiel, Taravas der Spielmann, Lupus der Gaukler, ConFlilius, das Abendspektakel, das Sternensingen und der Ruf des Nachtwächters.Das umfangreiche Kinderprogramm beinhaltet Kinderführungen und Gesichtsmalerey. Im Rahmen der „Wikingerabenteuer“ können Kinder ihre Geschicklichkeit mit „Hau den Lukas“, Bogenschießen, Axtwerfen und einer Fahrt mit dem Wikingerschiff unter Beweis stellen. Das handbetriebene Kinderkarussell ist für viele Kinder das Highlight auf dem Mittelalterlichen Markt.Für Gruppen sind die Begrüßungen durch Gaukler, Zauberer oder Magister von Winterfeld ein stimmungsvoller Programmpunkt für den Besuch des Marktes. Einen außergewöhnlichen Abend können Gruppen im Rahmen von Weihnachtsfeiern o.ä. im Chapiteau verbringen und sich den kulinarischen Genüssen des Marktes mit Unterhaltung und Musik hingeben.Alle Informationen zum Programm und dem Mittelalterlichen Markt zur Weihnachtszeit finden Sie auf unserer Homepage: https://mittelalterlicher-markt-siegburg.de/