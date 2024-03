Europäische Tage des Kunsthandwerks 2024 in Siegburg

12 Ateliers und Werkstätten Siegburger KunsthandwerkerInnen öffnen ihre Türen, darunter Keramik, Mode, Schmuck… Im Atelier Ines Rother ist Petra Bittl mit ihren Arbeiten zu Gast.

öffnen ihre Türen, darunter Keramik, Mode, Schmuck… Im Atelier Ines Rother ist Petra Bittl mit ihren Arbeiten zu Gast. Wir freuen uns auf einen erstmals stattfindenden Kunsthandwerkermarkt in Museum und Bibliothek (Kulturhaus). 13 nationale AusstellerInnen , bisher vertreten auf den größten Kunst- und Designmessen Deutschlands) werden ihr Kunsthandwerk präsentieren. Darunter auch zwei Staatspreisgewinner: Annette Lechler und Konrad Koppold.

, bisher vertreten auf den größten Kunst- und Designmessen Deutschlands) werden ihr Kunsthandwerk präsentieren. Darunter auch zwei Staatspreisgewinner: Annette Lechler und Konrad Koppold. Kreativauszeit durch kostenfreie Mitmacheangebote für junge Gäste und erwachsene Interessierte durch ein Workshopangebot der VHS Rhein-Sieg:

Einheitliche Veranstaltungszeiten laden zur Entdeckertour ein:

Mit Blick hinter die Kulissen des faszinierenden Kunsthandwerks.Die ETAK finden mittlerweile ingleichzeitig statt. In Deutschland zeigen viele Regionen in mittlerweiledie unterschiedlichsten kreativen Handwerke – und das in diesem Jahr schon! Siegburg ist seit 2022 dabei. Erstmals mit Angeboten für alle Zielgruppen – ein ganzes Wochenende lang!Am ersten Aprilwochenende hält Siegburg eine facettenreiche Handwerksroute für Sie und Euch bereit. Die Europäischen Tage des Kunsthandwerkes, zertifiziert als klimafreundliches Event, präsentieren sich mit folgendem Angebot:Arbeiten mit Farbe und Siegburger Ton05.04.2024 14.00 Uhr – 18.00 Uhr06.04.2024 11.00 Uhr – 18.00 Uhr07.04.2024 11.00 Uhr – 18.00 UhrOrt: Töpferwerkstatt Siegburger StadtmuseumBegrenzte Teilnehmerzahl der gleichzeitig Kreativen. Keine Voranmeldung erforderlich.05.04.2024 15.00 Uhr – 16.30 Uhr Zentangle06.04.2024 15.00 Uhr – 16.30 Uhr Filzen mit der Nadel07.04.2024 15.00 Uhr – 16.30 Uhr FadengrafikOrt: Aula Siegburger StadtmuseumBegrenzte Teilnehmerzahl. Anmeldung erforderlich unter:06.04.2024 14.00 Uhr - 15.00 Uhr07.04.2024 14.00 Uhr - 15.00 UhrTreffpunkt: Museumskasse Siegburger StadtmuseumBegrenzte Teilnehmerzahl. Bitte um Voranmeldung unter: stadtfuehrung@siegburg.de oder telefonisch:02241-102 753306.04.2024 16.00 Uhr - 17.00 Uhr07.04.2024 16.00 Uhr - 17.00 UhrTreffpunkt: Eingang Rhein Sieg Forum an der RingstraßeBegrenzte Teilnehmerzahl. Bitte um Voranmeldung unter: stadtfuehrung@siegburg.de oder telefonisch: 02241-102 753305.04.2024 14:00 - 18:00 Uhr06.04.2024 11:00 - 18:00 Uhr07.04.2024 11:00 - 18:00 UhrImagefilm: https://youtu.be/KTHdfhzB2Hohttps://youtu.be/KTHdfhzB2Ho Weitere Informationen erhalten Sie unter: Tourismusförderung Siegburg - Europäische Tage des Kunsthandwerks (tourismus-siegburg.de)