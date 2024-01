5. Siegburger Keramikpreis

Im Jahr 2014 nahmen die Organisatorinnen des Keramikmarktes den 950. Geburtstag der Stadt Siegburg zum Anlass, dem jährlich stattfindenden Markt ein neues Gesicht zu verleihen. Im Rahmen dieser Neugestaltung wurde 2015 erstmals - parallel zum Keramikmarkt - der Siegburger Keramikpreis verliehen. Er würdigt Keramiken in hoher handwerklicher Qualität und mit besonderem gestalterischem Anspruch. Prämiert werden ideenreiche Umsetzungen, keramische Techniken und erweiterte Ausdrucksformen der Keramik.Seit 2015 wird der Preis im Turnus von zwei Jahren ausgeschrieben – jeweils unter einem anderen Motto: 2015: Trink - und Schankgefäße – zeitgenössisch. 2017: Das Gedeck – Form- und Farbfamilie, angewandt und frei. 2019: Flower Power.2021 wurde der Wettbewerb zum 4. Siegburger Keramikpreis erstmalig für alle professionell arbeitenden Keramiker - unabhängig von der Marktteilnahme - geöffnet. Anlässlich des 100. Todestages des in Siegburg geborenen Komponisten Engelbert Humperdinck, stand der Wettbewerb unter dem Motto „Ton & Töne – der Ton macht die Musik“.Am 04. Februar 2024 wird der Preis zum fünften Mal verliehen. 113 Bewerbungen aus 23 Nationen lagen zum Bewerbungsschluss vor. Unter den eingereichten Werken wählt eine Fachjury 59 Teilnehmer sowie die Preisträger aus.In diesem Jahr ist der Preis aktuellen keramischen Strömungen gewidmet - die individuellen Werke konnten themenunabhängig eingereicht werden. Lassen Sie sich überraschen von einer Vielzahl und Vielfalt internationaler Keramiken, die mit handwerklicher Präzision und innovativer Gestaltung überzeugen und einen experimentellen Umgang mit dem Material erproben.Mit der internationalen Öffnung des Keramikmarktes und Keramikpreises in Siegburg hat das Stadtmuseum Siegburg sein Sammlungskonzept um das Thema der zeitgenössischen Keramik erweitert. Inzwischen besteht die wachsende Sammlung aus etwa 30 Stücken, darunter Arbeiten aus ganz Deutschland, aber auch aus Barcelona, London und Frankreich.Eine Auswahl aus der hochwertigen Sammlung zeigt das Stadtmuseum parallel zur Ausstellung des 5. Siegburger Keramik-Preises im Kultur-Kiosk auf dem Markt und schafft so eine niederschwellige Verbindung von Innen und Außen.Bis zum nächsten Keramikmarkt findet die Sammlung eine neue Heimstatt in der Großvitrine neben dem Forum im Untergeschoß des Stadtmuseums. Dort werden die zeitgenössischen Keramiken inklusive der zukünftigen Neuzugänge dauerhaft zu sehen sein.Mit dem Keramikmarkt im Juli 2024 eröffnet das Stadtmuseum auch wieder eine sehenswerte Ausstellung mit faszinierenden freien Arbeiten der französischen Keramiker Laurent Petit und Benoît Pouplard.Es gibt also mehrere Gründe, sich den 13./14.07.2024 für einen ausgiebigen Besuch in Siegburg auf dem Markt und im Stadtmuseum vorzumerken!Weitere Informationen finden Sie unter: www.keramikstadt-siegburg.de