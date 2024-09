Fühlen, riechen, erleben, glücklich sein - Natur pur am Stettiner Haff

Altwarper Binnendünen

Wüste am Stettiner Haff? Überraschung!? Die Altwarper Binnendünen entführen dich in eine atemberaubende Wüstenlandschaft mitten im Naturpark. Jeden Dienstag von Mitte Mai bis Mitte September führt dich ein Ranger auf einer 2,5-stündigen Wanderung durch diese besondere Umgebung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – komm einfach vorbei und entdecke die unberührte Natur hautnah!



August-Bartelt-Lehrpfad - Waldwissen erleben

Der circa 19 Kilometer lange August-Bartelt-Lehrpfad bietet dir spannende Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt. Start und Ziel beim Tierpark Ueckermünde, ob zu Fuß oder mit dem Rad – auf der Strecke findest du Rastplätze und Stationen zum Verweilen. Spür den Duft des Waldes! Dazu zählt auch die Ueckermünder Heide, ein riesiges Waldgebiet rund um Torgelow und Teil des Naturparks „Am Stettiner Haff“. Hier warten zahlreiche Rad- und Wanderwege darauf, entdeckt zu werden – inmitten einer vielfältigen Artenvielfalt!



Torgelow – Die Stadt im Grünen an der Uecker: Natur erleben und genießen

Torgelow ist nicht nur Goldmedaillen-Gewinner im Wettbewerb „Unsere Stadt blüht auf“, sondern auch ein Ort, an dem Natur und Stadtleben perfekt miteinander verschmelzen. Die Stadt zeichnet sich durch ihre blühende Landschaft aus, in der Natur pur das Stadtbild prägt. Besonders die Uecker, die sich malerisch durch Torgelow schlängelt, lädt zu entspannten Spaziergängen entlang des Ufers ein. Ob Angeln, Paddeln oder einfach die Natur von einer der 11 Brücken oder der idyllischen Ueckerinsel aus genießen – hier ist für jeden Naturliebhaber etwas dabei. Ein besonderes Highlight bietet die Fischtreppe, ein faszinierendes Naturschauspiel, das Besucher nicht verpassen sollten. In Torgelow wird die Natur auf einzigartige Weise erlebbar!



Natur in Mönkebude

Am nordöstlichsten Rand des Landschaftsschutzgebiets „Haffküste", direkt am Stettiner Haff gelegen, bietet Mönkebude eine traumhafte Mischung aus Wald, Strand und Heide.

Die wasserreiche Umgebung lädt zu Wassersport und Naturbeobachtungen ein, während typische Küstenpflanzen wie Strandhafer und Heidekraut sowie Vogelarten und Wildtiere die Landschaft prägen.

Familien schätzen den feinsandigen Strand mit flachem Wasser, welcher nicht nur im Sommer zum Spielen und verweilen verlockt. Unterschiedliche Wander- sowie Radwege führen durch die vielfältige Natur, Wassersportarten wie Segeln, Surfen und Angeln machen den Besuch unvergesslich.

Besondere Erlebnisse: Geführte Kräuter- und Pilzwanderungen oder eine Fahrt mit dem historischen Zeesenboot „Ghost“. Mönkebude ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber!



Forstsamendarre Jatznick

100 Jahre alt und immer noch voll im Einsatz! Die Forstsamendarre ist sowohl technisches Denkmal als auch Produktionsbetrieb – und bei spannenden Führungen erlebst du beides hautnah. Auf dem weitläufigen Gelände erwarten dich historische Maschinen, ein Labyrinth, eine Mini-Baumschule, ein deontologischer Garten und ein Spielplatz. Perfekt für Groß und Klein zum Mitmachen!

Und nicht vergessen: der Märchen-Waldpfad! Mit Hexenhaus, Wasserrad und märchenhaften Holzfiguren bietet er Natur und Märchen in einem. Besuche das Märchen-Waldhaus oder nutze es für deinen Kindergeburtstag. Verschiedene Touren durch den Wald laden zum Entdecken und Entspannen ein.



Auf den Spuren des Zeichners Paul Holz

Entdecke die Landschaft, die den berühmten Zeichner Paul Holz inspiriert hat! Von den weiten Feldern und Wäldern rund um Krugsdorf bis hin zum stillen Geburtsort des Künstlers in Riesenbrück – hier wirst du die Natur so erleben, wie Holz sie in seinen Werken festgehalten hat: herb, weit und beeindruckend.



Besuche die Künstlergedenkstätte in Pasewalk oder wandere durch die idyllischen Landschaften, vorbei an Seen und Mischwäldern, bis hin zu Paul Holz’ letzter Ruhestätte in Uhlenkrug. Ein besonderes Highlight: Der Aussichtsturm in Koblentz, der dir einen einmaligen Blick über das Naturschutzgebiet und die Vogelwelt bietet.



Botanischer Garten Christiansberg

Im Selbststudium erwarben sich die beiden Gründer des „Grünen Paradies“ umfangreiches Wissen über die Pflege und Kultivierung verschiedenster Pflanzenarten. Was als liebevoll gepflegtes Hobby begann, wuchs mit viel Geduld und Hingabe zu einem beeindruckenden Botanischen Garten heran. Heute ist das ganzjährig geöffnete „Grüne Paradies“ nicht nur für Blumenliebhaber ein beliebtes Ausflugsziel, sondern dank des charmanten Bistro-Cafés „Magnolia“ auch ein echter Geheimtipp für alle, die einen besonderen Ort für eine Auszeit suchen. Hier lässt sich die Natur in vollen Zügen genießen – ein perfekter Mix aus Botanik und kulinarischem Genuss.

